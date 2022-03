Stoltenberg blir i Nato – trekker seg som sentralbanksjef

Beslutningen om å forlenge Stoltenbergs periode ble tatt på et hastetoppmøte i Nato torsdag.

– Jeg har i dag takket ja til å fortsette som generalsekretær i Nato. Vi står overfor en skjebnetid for europeisk sikkerhet. Jeg er takknemlig for tilliten som Natos stats- og regjeringssjefer har vist meg, og vil vie all min oppmerksomhet til å lede alliansen gjennom denne krevende tiden, sier Stoltenberg i en kommentar sendt på SMS til NTB via hans presserådgiver.

– Samtidig har jeg informert Finansdepartementet om at jeg frasier meg stillingen som sentralbanksjef. Nato trenger en generalsekretær som ikke over lengre tid er på vei et annet sted, spesielt nå, fortsetter han.

Finansdepartementet vil om kort tid legge fram en innstilling om utnevnelse av Ida Wolden Bache som sentralbanksjef, opplyser departementet i en pressemelding. Bache er i dag midlertidig sentralbanksjef og var Stoltenbergs fremste rival i kampen om jobben.

– Jeg skulle selvfølgelig gjerne sett at Jens Stoltenberg ble vår neste sentralbanksjef, men vi står midt i en dramatisk situasjon i Europa, og jeg har stor forståelse for at han prioriterer å fortsette i den viktige rollen han har i Nato, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).