Jens Stoltenberg blir ny sentralbanksjef

Den formelle utnevnelsen ble gjort i statsråd fredag.

Stoltenberg er i dag generalsekretær i Nato. Han har tidligere vært både statsminister og partileder i Arbeiderpartiet.

Stoltenberg var én av to reelle kandidater til stillingen som ny sentralbanksjef. Han konkurrerte mot visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Omdiskutert

Stoltenbergs kandidatur har vært omdiskutert på grunn av de tette båndene han har til Arbeiderpartiet og til statsminister Jonas Gahr Støre, som har erklært seg inhabil i saken.

Debatten blåste opp igjen da det på nyåret ble kjent at stillingen som sentralbanksjef ble nevnt under to middager med oljefondssjef Nicolai Tangen og «landsmodersønn» Knut Brundtland, der Støre deltok i én og Stoltenberg i den andre.

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har imidlertid slått fast at Stoltenberg ikke er inhabil til stillingen som sentralbanksjef.

I sin vurdering skriver lovavdelingen blant annet at det er vanskelig å se at Stoltenberg i rollen som sentralbanksjef «vil behandle slike saker som vil kunne gi statsminister Støre personlige fordeler, selv om det ikke helt kan utelukkes».

Stortingsflertallet skeptisk

Et flertall av partiene på Stortinget har likevel uttalt seg kritisk om Stoltenberg som ny sentralbanksjef, blant annet på grunn av nyhetssakene om vennemiddager og kontakt han har hatt med Støre om Norges Bank-jobben.

En rekke partier signaliserte før utnevnelsen at de vil stille spørsmål fra Stortingets kontrollkomité om ansettelsen av ny sentralbanksjef, uavhengig av hvem som får jobben.

En sentralbanksjef leder bankens hovedstyre og er daglig leder av sentralbankvirksomheten. I tillegg leder han eller hun komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Formelt sett har sentralbanksjefen også det daglige ansvaret for bankens forvaltning av oljefondet, men hovedstyret har valgt å legge denne oppgaven til oljefondssjefen.

Jens Stoltenberg overtar etter Øystein Olsen. Han tiltrådte som sentralbanksjef 1. januar 2011 og varslet i august 2021 at han ville fratre sin stilling i februar 2022.

Ida Wolden Bache blir midlertidig sentralbanksjef fra 1. mars

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache blir midlertidig sentralbanksjef fra 1. mars fram til Jens Stoltenberg tiltrer i stillingen.

Dagens sentralbanksjef, Øystein Olsen, har bedt om å få fratre sin stilling 1. mars.

Det tas sikte på at Stoltenberg tiltrer rundt 1. desember, men det vil bli endelig fastsatt ved signering av arbeidskontrakten i løpet av kort tid, opplyser regjeringen.

Frp vil granske ansettelsen av Stoltenberg

Fremskrittspartiet vil ta initiativ til å granske prosessen som førte til ansettelsen av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef.

– Frp er kritisk til ansettelsen av tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef. Det er ingen tvil om at han er kvalifisert, men de tette bindingene til statsministeren, partiet og regjeringen for øvrig gjør at det kan stilles spørsmål ved ansettelsen, sier partileder Sylvi Listhaug.

– Det har vært mange hendelser som har blitt kjent i løpet av prosessen med middager, kameraderi og andre forhold som gjør at det er store grunner til å stille spørsmål ved prosessen i forkant av ansettelsen, sier Listhaug.

Partikollega Carl I. Hagen vil ta prosessen som førte til ansettelsen av Stoltenberg opp i kontrollkomiteen på Stortinget.

– Det er uryddig dersom regjeringen har anmodet både den tidligere Arbeiderparti-statsministeren Stoltenberg og visesentralbanksjef Ida Wolden Backe om å søke. Stortinget må få svar på om regjeringen har lagt positiv vekt på hans partipolitiske karriere som finansminister, næringsminister og statsminister eller om det ikke er tillagt vekt, sier Hagen.

Tina Bru: Ingen tvil om at Stoltenberg er kvalifisert til jobben

Jens Stoltenberg gratuleres av Høyres Tina Bru, som mener han utvilsomt er kvalifisert til jobben som ny sentralbanksjef. Høyre tar valget til etterretning, sier hun.

– Jeg vil gratulere Jens Stoltenberg med jobben som ny sjef i Norges Bank. Det er ingen tvil om at han er kvalifisert for stillingen med sin lange og brede erfaring fra krevende lederjobber i Norge og internasjonalt. Det er regjeringens privilegium å utnevne sentralbanksjef, og Høyre tar valget til etterretning, sier Bru i en pressemelding.

Utnevnelsen av Stoltenberg kommer til å følges opp med grundige og gjennomtenkte spørsmål, supplerer Peter Frølich, som leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Ikke fordi vi legger til grunn at det har skjedd noe feil, men fordi det er viktig å kontrollere dette, særlig når utnevnelsen er så omdiskutert.

NHO gratulerer Stoltenberg

Stoltenberg er godt egnet for jobben, men mangler både teoretisk og praktisk erfaring fra Norges Banks ansvarsområder, sier NHOs sjeføkonom Øysten Dørum.

– Stoltenberg er meget godt egnet for jobben. Han har ledererfaring fra skiftende tider. Han har ledet gjennomføring av store, krevende reformer. Han har god økonomisk forståelse. Og han er en svært god kommunikator, sier Dørum.

– Han mangler både teoretisk og praktisk erfaring fra Norges Banks ansvarsområder. Men der vil Ida Wolden Baches erfaring og kompetanse utfylle hans på svært god måte. Vi vil få en svært sterk sentralbankledelse, mener han.

Dørum presiserer at sentralbanken ikke er «et enmannsshow».

– Stoltenberg får over 900 kollegaer. Renten settes av en komité, etter faglig begrunnede råd fra embetsverket. Forvaltningen utøves innen strenge rammer, trukket opp av regjering og storting. Personen på toppen er viktig, men selvfølgelig ikke alt, sier han.