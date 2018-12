Jegerne er misfornøyde med ulvevedtak

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak når det gjelder ulvereviret Slettås, og åpner for lisensfelling av inntil tre ulver i dette reviret. Hensikten med vedtaket er å tillate felling av alle ulvene i det nåværende Slettåsreviret. I departementets avgjørelse går det fram at dersom det skulle vise seg at det er flere enn tre ulver i reviret, tar departementet sikte på å utvide fellingskvoten.

Departementet har kommet fram til at det ikke skal åpnes for lisensfelling av ulvene i Hobøl- og Mangen-revirene. Dermed oppheves vedtaket til rovviltnemndene i region 4 og 5 om kvote for lisensfelling for disse to revirene.

Norges Jeger- og Fiskerforbund er sterkt misfornøyde med vedtaket.

– Dette er vi ikke fornøyd med, sier Knut Arne Gjems, nyvalgt leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund, i en pressemelding mandag.

– Rom for å ta ut alle

– Det er rom for å ta ut alle de tre foreslåtte familiegruppene uten at det går på bekostning av Stortingets bestandsmål for ulv i Norge. Det bekrefter Miljødirektoratet i en utredning som Elvestuen har hatt liggende som en del av sitt grunnlag for det vedtaket han har fattet. Han hadde handlingsrommet for å fylle Stortingets ønsker, men benyttet det ikke. Han valgte dermed å neglisjere klare signaler fra vårt høyeste demokratiske organ. Det må få konsekvenser, sier Gjems.

Den norske delen av den skandinaviske ulvebestanden ligger nå godt over Stortingets vedtatte bestandsmål, som er 4–6 årlige ulvekull som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år. I fjor ble det dokumentert 10,5 kull i Norge. 8,5 yngling etter uttak.

Departementet har vurdert det slik at skadeomfang og skadepotensial for samtlige revirer er begrenset og at det ikke er rettslig grunnlag for lisensfelling etter naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b. For ulvereviret Slettås, anser departementet at det er offentlige interesser av vesentlig betydning som tilsier felling, slik at vilkåret for lisensfelling etter naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c er oppfylt, heter det i avgjørelsen.

– Hjelper lite

– Det er gledelig at vi har kommet dit at man åpner opp for jakt innenfor ulvesonen, det har vi ventet på lenge, sier Gjems.

– Men det hjelper lite når man ikke følger opp i tilstrekkelig grad. Det er mange skuffede og forbannede jegere i Akershus og Østfold i dag, og det er de med rette. Nok en gang blir en aktiv ulveforvaltning trenert av Klima og miljødepartementet. Nå er vi kraftig lei, sier Gjems.

Gjems varsler sterke reaksjoner.

– Dagens vedtak fra Elvestuen kan ikke bli stående. Vi vil forfølge saken ovenfor Stortinget, og det er mange av våre medlemmer som ønsker å markere en tydelig motstand mot Elvestuens vedtak, sier Gjems.