Ivar Vigdenes trekker seg som ordfører i Stjørdal

Vigdenes, som har vært ordfører i Stjørdal siden sommeren 2013, søkte onsdag om varig fritak og endelig uttreden fra sitt verv som ordfører og medlem i formannskapet i Stjørdal.

– Når jeg nå ber om fritak, skyldes dette familiære forhold som gjør at jeg finner det uforholdsmessig byrdefullt å kunne stå til videre tjeneste. Jeg er videre av den oppfatning at Stjørdal kommune da best vil være tjent med valget av en ny ordfører, og nye representanter i de tilhørende verv.

Til Trønder-Avisa sier Vigdenes at han og kona venter barn nummer to og at det er den eneste forklaringen på avgangen. Han sier videre at han siden i fjor høst har visst at han ikke ønsket gjenvalg for en ny periode.

– Da vi ble klar over graviditeten rundt juletider, skjønte vi i grunnen hvor dette bar, sier Vigdenes, som svarer et bestemt «nei» på om det ligger flere hensyn bak avgjørelsen om å søke fritak.

Ivar Vigdenes var i tre år rådgiver i Olje- og energidepartementet, blant annet for daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe.

