Forumet er en del av partiorganisasjonen, og er initiativtakere til en rekke møter, seminarer og konferanser med kvinner i partiet som målgruppe.

Landbrukspolitisk talsperson Guro Angell Gimse møter i dag på Stortinget for distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

I pressemeldingen skriver Harald Furre, leder av valgkomiteen, at Mari Holm Lønseth, som også var innstilt som leder, har valgt å trekke sitt kandidatur.

– Jeg er glad jeg etter alt å dømme får sjansen til å bli ny leder for Høyres kvinneforum, et verv jeg er veldig motivert for. Mari Holm Lønseth er en dyktig dame med en stor framtid i Høyre, så jeg håper hun melder sin interesse igjen for Kvinneforum seinere, sier Guro Angell Gimse i en pressemelding. Hun er i dag nestleder i forumet.

– Jeg har brukt sommeren til å tenke på hva jeg vil prioritere fremover. Jeg vil fortsette arbeidet i Stortinget, særlig for en god skole, et løft for psykisk helse, bedre samferdsel, og ikke minst det å sørge for at folk har en jobb, sier Mari Holm Lønseth.

Nåværende leder av forumet er olje- og energiminister Tina Bru.

Innstillingen på Gimse som ny leder er enstemmig, opplyser Furre.

– Jeg vil i tiden framover løfte saker som kvinnehelse og vold i nære relasjoner. Vi er kommet langt i likestillingen, men vi må jobbe for å få flere kvinner inn i ledelsen i norsk næringsliv, sier hun.