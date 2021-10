Ingen livbøye til Andøya i regjeringsplattformen

Ap og Sp lover et nytt fond på 250 millioner, uten at det skal føre til avkorting av andre tilskudd til kommunen eller hindre tilgang til andre midler.

– Regjeringen vil også bidra til flere arbeidsplasser og mer aktivitet i Andøy kommune, blant annet gjennom å styrke romindustrien, legge til rette for økt aktivitet i reiselivsnæringen og gjennomføre utbygging av Andenes havn, skriver de to partiene i sin regjeringserklæring.

Bevaring av flystasjonen på Andøya, som skal utfases så snart nye overvåkingsfly er innfaset på Evenes flystasjon, har lenge vært en fanesak for Senterpartiet.

Men Andøya flystasjon er ikke nevnt med et ord i regjeringsplattformen.

Ordører: – Forbannet

Ordfører Knut A. Nordmo (Sp) i Andøy kommune har allerede uttrykt sin misnøye med plattformen:

– Reaksjonen min er kort og godt at jeg selvfølgelig er veldig skuffet når jeg vet hva partiene har sagt i valgkampen. Men jeg er også trist på vegne av Ap og Sps troverdighet i forsvarspolitikken. Aller mest er jeg forbannet! Fortsatt vil Andøya-samfunnet være i en ørkenvandring, sier Nordmo til VG.

Vurder om å melde seg ut av Sp

Kristian Leerstang Sørensen, politiker for Senterpartiet i Porsgrunn og grunnlegger og styremedlem i Bevar Andøya Flystasjon, er mildt sagt skuffet.

– Jeg vil få store problemer med å skulle være folkevalgt for partiet om vi går på et tap her. I det som har vært min sak siden jeg opprettet bevar Andøya Flystasjon i 2016. Jeg vil måtte tenke meg godt om jeg kan fortsette i ett parti som til de grader svikter sine egne om vi går på ett tap i saken vel å merke, sier Sørensen til Nationen.

Sørensen er selv oppvokst i Andøy kommune og forteller at han meldte seg inn i Sp på grunn av Andøya-saken.

– Vurderer du å melde deg ut av partiet?

– Ja, dersom dette blir stående. Jeg må ta noen alvorlige samtaler med meg selv og se på hva jeg skal gjøre. Det er veldig vanskelig å representere et parti som til de grader dolker velgerne i ryggen. Velgerne blir pisset på, sier Sørensen.

– Jeg har nesten ikke ord. Det er et så utrolig stort svik. Vi har ødelagt for oss selv. Dette viser en partiledelse uten baller, sier Sørensen.

Vedum viser til fond

På pressekonferansen onsdag erkjente Vedum til VG at de ikke fikk gjennomslag.

– Vi mener det hadde vært lurt å gå en ny runde, det fikk vi ikke gjennomslag på. Men helheten på de ulike kapasitetene gjør at vi kommer til å få et bedre forsvar for Norge. Så har vi i plattformene som ikke har forsvarspolitisk begrunnelse, fått frem at man skal ha et Andøya-fond på 250 millioner kroner for å skape ny aktivitet og næringsvirksomhet, sier Vedum til avisen.