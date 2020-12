– Arbeiderpartiet er fullstendig i villrede. Det ser dessverre ikke ut til at det blir flertall for noe som helst, sier en oppgitt Jon Georg Dale (Frp) til Nationen.

Arbeiderpartiet har enda ikke signalisert at de støtter Sp og Frp sitt hasteforslag om oppheve buffersonen som verner den genetisk viktige Elgå-ulven i Rendalen. De har heller ikke avvist å støtte forslaget.

Torsdag gikk Frp og Sp ut mot Ap i Nationen, og kalte Aps forslag for «tannløst», blant annet grunnet ordlyden i Ap-forslaget, som sier ulven skal felles «omgående».

– «Omgående» betyr umiddelbart, sa Nils Kristen Sandtrøen (Ap) fra talerstolen.

Saken avgjøres i Stortinget på mandag.

– Ikke engang Nationen

Sp og Frp ønsker å oppheve buffersonen som beskytter ulven, og det senest 15. desember. Sandtrøen sier Aps forslag vil få samme konsekvens.

– Vårt forslag betyr at ordinær lisensforvaltning i hele Rendalen blir gjennomført med oppstart senest 15. desember dersom vi får flertall, sier Sandtrøen til Nationen.

Frp og Sp hevder at Arbeiderpartiets forslag ikke er formelt fremmet i Stortinget, fordi det er likelydende det andre forslaget. To likelydende forslag kan ikke fremmes. Sandtrøen avviser ikke dette.

Dermed er det uklart om det blir noen votering på et selvstendig forslag fra Ap.

Det er rovviltnemdene i region 4 og 5 som har foreslått buffersonen som beskytter Elgå-ulven.

Rotevatn påpeker at ingen har klaget på vedtaket. Han fikk latter i salen da Nationen, som var eneste avis representert i presseboksen i stortingssalen, ble nevnt.

– Nå vil Sp gjennom Stortinget overstyre rovviltnemndenes avgjørelse. De vil beordre felling av en ulv som absolutt ingen har bedt om at skal bli felt. Ikke rovviltnemndene, ikke fylkesmannen, ikke departementet og ikke engang avisa Nationen.

Genetisk viktig ulv

Senterpartiet mener buffersonen er en snikutvidelse av ulvesonen.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kritiserte «buffersonen» som et nytt begrep for å omgå rovviltforliket.

– Dette er ikke en tilsnikelse til å utivde ulvesonen, for det er det bare Stortinget som kan gjøre, svarte Rotevatn.

Sandtrøen i Arbeiderpartiet mener ulven skjebne bør være i tråd med ordinær lisensfelling, så lenge bestandsmålet er nådd.

Rotevatn var klar i sitt forsvar av ulven. Han mener man risikerer at bestandsmålet ikke nås på sikt, dersom man feller denne ulven.

– Å ta vare på genetisk verdifull ulv er en sentral del av rovviltforliket. Den sør-skandinaviske ulvestammen er så innavla at om en ikke får inn nye gener med jevne mellomrom, så er ganske enkelt bestandsmålet vårt for lavt til at stammen vil være levedyktig. Og det er vel også grunnen til at rovviltnemndene har valgt å skjerme det aktuelle ulveparet fra lisensjakta.

Rotevatn kritiserte presidentskapet for å ta opp hastebehandlingen, og sier til Nationen at forslaget aldri ble forelagt ham eller departementet før det ble fremmet.

– Hva er det som haster så mye at ansvarlig statsråd ikke blir bedt om å kommentere forslaget eller får det tilsendt? Men vi fant det på Stortingets nettside, så jeg har lest det, sa han på talerstolen.