– Jeg ble sint på dem som bestemmer at vi må slutte med rev. De må forstå at dette er viktig for oss – like viktig som det er for statsministeren og andre politikere å drive med politikk, sier 12-åringen til Nationen.

Venstre fikk både under regjeringsforhandlingene på Jeløya i fjor og Granavolden i år gjennomslag for å legge ned pelsdyrnæringen. Dette til tross for at verken Frp, Høyre eller KrF opprinnelig ønsket å legge ned næringen.

Da det ble kjent etter at Jeløya-plattformen ble lagt fram, reagerte Ingeborg Dolve.

Næringsforbudet kan få store konsekvenser for familien Dolve.

Ingeborg er vokst opp på gård med pelsdyroppdrett. Helt siden midten av 1990-tallet har foreldrene, Sigrid Karin og Gunnar, drevet med oppdrett av rev på gården som ligger i Tørvikbygd i Kvam kommune i Hardanger.

Ifølge moren har datteren Ingeborg planlagt å skrive et brev til statsministeren helt siden det ble kjent at Solberg-regjeringen gikk inn for en styrt avvikling av hele pelsdyrnæringen.

Det var ved påsketider i år at Ingeborg gjorde alvor av planene.

– Blir veldig lei oss

– Hun har lenge snakket om å sende et brev. I januar 2018, da forslaget kom, sa hun at «jeg skal sende et brev til Erna Solberg». Da var hun 10 år. Så hun har brukt lang tid på dette brevet. Vi har ikke lagt oss opp i det. Da var først ved påske i år at hun satte seg ned for å skrive brevet. Jeg så at det var et rosa brevark. Jeg leste det ikke. Hun fant adressen til Statsministerens kontor på nettet og faren postet det, sier moren Sigrid Karin Dolve.

I brevet skriver hun blant annet:

«Kjære Erna Solberg! Eg ynskjer at pelsdyrnæringa ikkje skal bli lagt ned! Eg håper at du forstår at vi som driver med pelsdyr blir veldig lei oss når vi må slutte med rev. Du må forstå at vi blir lei oss når vi må slutte med pelsdyr (...) Hadde du blitt lei deg om du måtte slutte med politikk? Tenk på det du! Skriv snart, Erna Solberg. Helsing Ingeborg Dolve med familie»

Annonse

– Jeg er glad for at jeg fikk svar på brevet til Erna, men jeg er skuffa over svaret jeg fikk. Det er kjekt å være i revegården og det blir mange fine skinn. Det er kjekt å holde valpene og de spiser masse mat, som ingen ellers vil ha, sier Ingeborg.

Reagerer på statsministerens svar

Plutselig en dag lå det et svar fra Erna i postkassen til familien Dolve. 23. mai skrev statsminister Erna Solberg et svar til Ingeborg.

Slik lyder svaret fra statsminister Erna Solberg:

«Kjære Ingeborg. Takk for brevet ditt. Jeg forstår at du blir lei deg av forslaget om å avvikle pelsdyrnæringen. Det gjør også mange andre familier som driver med pelsdyr. Jeg har snakket med folk som arbeider med pelsdyr om dette, og landbruks- og matministeren har fått mange brev som forteller det samme. At forslaget på flere måter vil gå ut over dem som driver med pelsdyr og familiene deres, har gjort det til en vanskelig sak. Regjeringen har likevel ment at det alt i alt er riktig at vi slutter med pelsdyr i Norge. Forslaget åpner også for at de som har pelsdyr kan fortsette i flere år, og de vil få penger fra staten når de slutter, slik at de ikke taper altfor mye på det. Med vennlig hilsen Erna Solberg»

Svaret fra Solberg fikk foreldrene til å reagere.

– Ingeborg er helt klart veldig stolt og glad for svaret hun har fått fra statsministeren. Men som voksne reagerer vi på at statsministeren skriver at «de vil få penger fra staten når de slutter, slik at de ikke taper altfor mye på det», sier Sigrid.

– Hva er et passelig tap? Og hvorfor skrive dette til en 12-åring? De røper seg og viser sitt sanne jeg ved at de uttrykker at de ikke har tenkt å kompensere fullt ut. Det er tidligere landbruksministere som har sagt at vi ikke skal tape på nedleggingen, sier Sigrid.

Både Sigrid og Gunnar har i dag andre jobber ved siden av gårdsdrifta.

– Det har vært drevet oppdrett på gården her siden midten av 1980-tallet. Vi har drevet har siden midten av 1990-tallet. Tidligere har vi hatt sauer og jordbærproduksjon ved siden av, men har de siste årene satset mer på pelsdyrproduksjonen. Nå er vi ute i andre jobber ved siden av, selv om planen var at en av oss skulle jobbe fulltid på gården, sier Sigrid.

– Hva kan bli de økonomiske konsekvensene for dere?

– Vi har ikke regnet det ut nøyaktig. Og det kommer an på hva politikerne konkluderer med. Vi har bygd opp gården over tid med stor egeninnsats, materialer fra egen skog og vært nøysomme. Anlegget er godt vedlikeholdt og oppgradert etter nytt regelverk. Den bokførte verdien er langt ifra det samme som en verditakst. Investert tid og penger risikerer vi ikke å se så mye til.