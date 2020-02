Ilddåp i Stortinget for Helleland

Hva vil statsråden gjøre for å sikre lav arbeidsledighet og høy andel sysselsatte i hele landet?

Hva vil statsråden nå gjøre for å sikre at alle i Norge får tilgang til et effektivt og stabilt bredbånd, som vil sikre bosetting i hele landet?

Hvordan vil statsråden ivareta distriktshensyn i den videre prosessen med domstolstrukturen?

Det var bare noen av spørsmålene distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) måtte svare på i den ordinære spørretimen i Stortinget onsdag.

– Håpet nå er at distriktsministeren skal være noe mer enn pynt. At hun ikke er bare enda et lureriforsøk der Erna Solberg & Co håper at distriktene ikke skjønner hva som foregår, forklarer Eirik Sivertsen, kommunalpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre var blant spørsmålsstillerne. Da hans tur var kommet, benyttet Helleland benyttet anledningen til å takke for spørsmålsrunden.

– Jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet ønsker å bruke så mye tid på distriktspolitikk, distriktenes muligheter og utfordringer, i Stortinget, sa Helleland.