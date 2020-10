Ikke aktuelt med First House-statsråder for Vedum

– La meg være helt klar: Det skal ikke rekrutteres én person fra den typen kommunikasjonsbyråer hvis Senterpartiet får regjeringsmakt. Vi vil ikke ha samrøre mellom regjering og PR, slik at folk blir i tvil om du tjener en økonomisk interesse eller folket som har valgt deg inn, sier Sp-lederen til TV 2.

Reaksjonen kommer etter at Anne Solsvik mandag ble utnevnt til statssekretær for kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Hun kommer fra First House.

– Statsminister Erna Solberg har hentet folk fra First House hele veien. Det er svært problematisk at man har en vekselsgåing mellom First House, regjeringen og tilbake. Det blir en pengedreven politikk. Jeg skjønner ikke at statsministeren ikke sier stopp, sier Sp-lederen.

