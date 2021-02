– Siv Jensen har vært min leder siden 2006. En dyktig leder som jeg kun har hatt respekt for og tillit til, skriver Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant for Frp, i en kommentar til Nationen.

– Vil få en plass i historiebøkene

– Det finnes kun gode ord å si om Siv. Hun vil få en plass i historiebøkene. I dag er jeg oppriktig trist, skriver Amundsen, som var justisminister i Solberg-regjeringen mellom 2016 og 2018.

Både motstandere og tilhengere i det politiske Norge roser Siv Jensen.

– Siv har vært en av de viktigste politikerne i Norge de siste tiårene. Gjennom modige valg og sterk gjennomføringsevne har hun preget det politiske landskapet, skriver statsminister Erna Solberg på Facebook.

– Selv om Fremskrittspartiet i alle år har vært en politisk motstander for Arbeiderpartiet, er det lett å anerkjenne Siv Jensens mangeårige innsats i norsk politikk, uttaler Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

– En av Norges aller beste politikere

Statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger mener Siv Jensen har utmerket seg i norsk politikk.

– Hun er en av de aller beste politikerne vi har hatt de siste 20-30-årene. Tenk å holde gjengen i Frp så samlet. Det er virkelig en formidabel innsats hun har oppnådd for det man kan kalle et delvis populistparti, sier Tuastad til Nationen.

Jensen avslutter tiden som leder med blodrøde tall på meningsmålingene. I tillegg kom oppgjøret med Frp-politiker Geir Ugland Jacobsen og den nasjonalkonservative fløyen i Oslo Frp.

– Det har vært noen feilskjær nå mot slutten, som viser hvor krevende spenningene er mellom de nasjonalkonservative og liberalistene i Frp, og mellom de systemkritiske og mer pragmatiske i Frp. Jensen har lenge klart å forene disse fløyene på en god måte, som nok har med hennes person å gjøre, sier statsviteren.

– Mer utestemme med Listhaug

På Frps landsmøte i mai avgjøres det om Sylvi Listhaug overtar ledervervet.

– Hun har en formidabel evne til å sette Frp på dagsorden som er helt unik i Norge, sier Tuastad, og viser til hvordan Frp-politikeren dominerte mediene med sine Sverige-turer til blant annet Rinkeby under stortingsvalget i 2017.

– Listhaug er ikke veldig ytterliggående, men hun har en mer populistisk stil. Frp vil få en liten justering i retning utestemme. Men den er ikke dramatisk. Listhaug er en proff politiker, som tilpasser seg nye roller. Hun er ingen løs kanon på dekk, sier statsviteren, som mener Listhaug må finne balansen mellom å være kontroversiell, men samlende.

Selv om Listhaug satt som minister i Solberg-regjeringen, representerer hun en større avstand til regjeringsdeltakelsen som Frp trenger nå, mener han.

Usikker på om Listhaug gir stemmeløft

Statsviter Tuastad er drimot usikker på om Listhaug kan gi Frp et løft på meningsmålingene i forkant av høstens stortingsvalg.

De dårlige tallenene handler først og fremst om at partiets kjernesaker, som innvandring, ikke er i vinden under koronapandemien, tror statsviteren.

– Listhaug kan ikke justere Frps politikk, slik at den blir populær igjen.

Han tror heller ikke Listhaug vil forhindre Frps velgerlekkasje til Senterpartiet.

– Velgerstrømmen går til Sp fordi dette er verdikonservative velgere som sympatiserer med venstresida i økonomiske spørsmål. Mens Frp står derimot for anti-stat og økonomisk liberalisme. Det kan være arbeidsfolk som er lei av innvandring og miljømas som søker seg til Sp. Der vil Sp fortsette å ha appel, tror statsviteren.

– Sto sterkest

– Jensen peker på Listhaug fordi hun står sterkest i partiet. Partiet trenger en kursjustering i retning høyre, systemkritikk og nasjonalkonservatisme. Solvik-Olsen ville ha forsterket denne spenningen i partiet som Oslo-partiet vitnet om. Frp kunne ha blitt for stuerent. Listhaug har mye større støtte fra den nasjonalkonservative fløyen enn andre Frp-politikere, sier Tuastad.

Med Listhaug og Solvik-Olsen på topp, forenes fløyene i partiet, mener statsviteren.

Frykter bråk

Mangeårig nestleder i Frp, Per Sandberg, sier derimot til Adresseavisen at han mener avgangen er en seier for den destruktive fløyen i partiet.

– Jeg tror dessverre vi får et veldig annerledes Frp uten Siv. Mer nasjonalisme, mer misnøye, mer bråk, sier Sandberg.