Tirsdag kveld blir det «rovdyrpolitisk fakkeltog» fra Youngstorget til Stortinget. Så langt har 600 hedmarkinger meldt seg på bussturen til hovedstaden der de skal vise sin misnøye med dagens politikk, skriver Hamar Arbeiderblad.

– Klima- og miljødepartementet synes å forvalte rovvilt helt på egen hånd – helt i strid med tidligere stortingsvedtak. Resultatet blir altfor mye ulv og jerv. Det er en fortvilet situasjon, spesielt for dem som bor i ulvesonen, sier rådgiver Mona Solum Gjestvang i Hedmark Bondelag. Hun sier målet med fakkeltoget er å gjøre Stortinget oppmerksom på at «vi er svært misfornøyd med at det ikke tas grep en gang for alle».

– Vi er ikke imot ulv, men det er for mange i fylket. Nå er tålmodigheten slutt, sier Gjestvang. At to ulver nylig ble skutt, monner ikke, mener hun.

– Det hjelper ingen verdens ting. Vi har nå en ulvebestand som ligger langt over målet.

