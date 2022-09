Høyre vil innføre EUs energipakke så raskt som mulig

Den fjerde energimarkedspakken fra EU er nå til vurdering hos regjeringen. Energipolitisk talsperson i Høyre Nikolai Astrup sier til Klassekampen at pakken må bli norsk lov så snart som mulig.

– Om vi i fellesskap skal klare å få balanse i energimarkedet og håndtere den krisen som vi står i nå, så er det viktig å få dette igjennom, sier Astrup.

– Energimarkedspakken består av flere viktige deler, og mye av det er det i norske interesser å få innført, mener han.

I Klassekampen tirsdag sa Senterpartiets Per Martin Sandtrøen at Sp ikke kan sitte i en regjering som innfører pakken.

Astrup mener at Senterpartiet tar feil, og at motstanden deres i ganske stor grad er basert på misforståelser.

– Det er mange misforståelser om hvilken rolle denne pakkene har, særlig tilknyttet energibyrået Acer. Det er hevet over tvil at Acer ikke vil kunne gripe inn i om vi skal bygge utenlandskabler eller om et kraftverk skal bli bygd ut eller ikke, sier Astrup.

