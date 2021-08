Høyre, Venstre og KrF legger fram plan for neste periode

Partilederne Erna Solberg (H), Guri Melby (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) skal alle delta på pressekonferansen onsdag.

I tillegg til å legge fram et politisk regnskap for inneværende stortingsperiode vil de tre regjeringspartiene presentere et sett med saker som blir viktige for dem hvis de vinner valget i høst.

– Det er ikke slik at vi kommer til å avklare hva regjeringen skal mene om alle mulige saker. Det vi gjør, er å legge fram en del punkter som vi er enige om – som kutter utslipp og omstiller Norge, og som viser at vi er en regjering som har ambisjoner for en ny periode, sier Melby til NTB.

Ifølge henne er det først og fremst snakk om konkretisering av saker hvor de tre partiene allerede er enige.

– Er det konturene av en ny regjeringserklæring vi får se?

– Det kan du si at det blir. Men jeg tror det er ganske åpenbart at vi ikke allerede nå kommer til å avklare de sakene hvor det er størst uenighet mellom partiene. Det kommer vi ikke til å gjøre, sier Melby.

(©NTB)