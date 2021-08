Høyre puster Ap i nakken: – Vi tar ingenting for gitt

Knapt fire uker før valget ligger Arbeiderpartiet an til å gjøre et historisk dårlig valg. På en måling Norstat har gjort for Aftenposten og NRK denne uken, får partiet en oppslutning på fattige 22,1 prosent.

Samtidig seiler Høyre opp som en sterk konkurrent til tittelen som landets største parti. Kun 0,2 prosentpoeng skiller de to rivalenes oppslutning på målingen. På den nyeste målingen til TV 2 ligger Ap 1,6 prosentpoeng foran Høyre.

– Helt på knivseggen

I Høyre oppleves tallene som en motivasjon, forteller helseminister og tidligere Høyre-nestleder Bent Høie til NTB.

– På de siste målingene er vi helt på knivseggen. Og det er klart at et stort Høyre er viktig for at vi kan fortsette i regjering og ha Erna Solberg som statsminister. Det inspirerer oss i innspurten av valgkampen, sier Høie.

Han mener målingene nå har snudd i Høyres favør.

– For oss som nå ønsker å få fart på Norge igjen, skape arbeidsplasser og inkludere flere, er det viktig at velgerne ser at dette valget definitivt ikke er avgjort, og at hver stemme kommer til å telle etter valgdagen, sier Høie.

– Hypotetisk

Ap-nestleder Hadia Tajik sier på sin side at hun ikke tar noe for gitt.

– Vi kommer til å jobbe hver eneste dag for å få til et skifte til det beste for vanlige folk, sier Tajik til NTB.

Hun avfeier det like fullt som hypotetisk at Høyre kan bli større enn Ap etter valget.

– Dette er et hypotetisk spørsmål. Vi jobber for at det skal bli et regjeringsskifte med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Et sterkt Arbeiderparti, sier Tajik.

– Det er et hypotetisk spørsmål, men det kan jo bli en realitet?

– Det er fortsatt et hypotetisk spørsmål, sier Tajik.

Déjà vu

Også før stortingsvalget i 2017 måtte Ap hanskes med en rekke krisemålinger som satte tonen for valgkampen. Den gang lå partiet likevel høyere på målingene enn det gjør nå.

Tajik sier at folk i partiet fortsatt er motivert for den tunge jobben som ligger foran dem.

– Alle jeg har snakket med i Arbeiderpartiet er veldig motivert for å få til et regjeringsskifte. Vi ser jo hvordan det under åtte år med Høyre er de rikeste som er blitt prioritert, og ikke alminnelige familier, deres hverdag og inntekter. Det kommer en Arbeiderparti-ledet regjering til å forandre på, og det er vi motivert for å få til, sier Tajik.

