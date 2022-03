Høyre og Venstre vil ha ny EU-debatt

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier til Klassekampen at det haster å få EU-diskusjonen på dagsordenen.

– Ett av utviklingstrekkene vi vil se fremover er at samarbeidet i EU blir tettere og dypere og går raskere. Det utfordrer oss som utenforland, mener hun. Søreide mener EU allerede er i ferd med å bli noe annet enn før den russiske invasjonen av Ukraina.

– Før snakket vi om en indre og en ytre sirkel i EU. Det er det slutt på. Landskapet rundt oss endrer seg så raskt at om vi skal klare å sikre våre interesser, må vi ta nye diskusjoner om hva slags allianser vi er en del av og ikke.

Også Venstre-leder Guri Melby synes det er på sin plass med en ny diskusjon om norsk EU-medlemskap og sier unionen har inntatt en tydeligere rolle enn tidligere.

– Det er for eksempel EU som leder an når det gjelder sanksjoner og våpenleveranser til Ukraina. At vi ikke er med der disse avgjørelsene blir tatt, mener jeg er veldig problematisk, sier hun til avisen.

SV-leder Audun Lysbakken mener på sin side at det er for tidlig å si noe nå om hvordan sikkerhetssystemet i Europa vil se ut i fremtiden og om EU vil ha en viktigere forsvarspolitisk rolle enn tidligere. Han har ingen planer om å revurdere sitt nei til EU.

