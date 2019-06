Høyre med ekstraordinært sentralstyremøte om pelsdyr

– Det er kun én sak på dagsordenen, og det er pelsdyrforliket som ble presentert i forrige uke, bekrefter Høyres Ingvill Dalseg overfor nettavisen Opp.no i Oppdal.

Dalseg er vara til sentralstyret i Høyre og stiller på kveldens videokonferanse.

Varaordføreren i Oppdal har selv engasjert seg sterkt for næringen og har tidligere fått med seg hele fylkespartiet i kampen for å bedre erstatningsordningene for pelsdyrbøndene.

– Sentralstyret har vist stor interesse for saken, partiet har fått mange tilbakemeldinger etter at regjeringens forlik ble presentert i forrige uke, sier Dalseg.

Det er forslaget til kompensasjonsordning som har vakt reaksjoner. Regjeringspartiene foreslo blant annet å betale erstatninger ut fra bokført verdi og ikke reell verdi, noe som fører til at pelsdyrbønder som har brukt et helt liv på å bygge opp verdier, sitter med lite igjen når erstatningene er utbetalt.

Regjeringen har lagt til grunn en ramme på rundt 600 millioner kroner, mens analyser fra Oslo Economics viser at den reelle kostnaden er 2,3 milliarder kroner.