Høyre krever svar fra Støre etter rapportbråk

Nationen skrev fredag at Gjelsvik ikke vil publisere en rapport om norsk valg som Kommunal- og distriktsdepartementet selv bestilte.

Kommunalministeren kan ikke stå inne for rapporten, og hevder at den stempler EU-motstand som uønsket valgpåvirkning.

– Hvis forskere ønsker å presentere slike argumenter for EU og EØS, kan de melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke inn det i en forskningsrapport om valgpåvirkning, som er egnet til å bidra til økt polarisering av den norske debatten, sa han til Nationen.

Mandag skriver VG at Høyre krever at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kommer på banen. Ine Eriksen Søreide (H) reagerer på begrunnelsen til Gjelsvik.

– Da jeg leste saken i Nationen tenkte jeg at dette måtte være en misforståelse, men det var det jo ikke. Det er ekstremt alvorlig at den statsråden som har ansvar for valggjennomføring og å vurdere risikobildet opp mot norske valg, bare avfeier deler av en rapport hans eget departement selv har bestilt – fordi han ikke liker konklusjonen, sier den tidligere forsvars- og utenriksministeren til VG.

Søndag kveld leverte Eriksen Søreide skriftlige spørsmål til statsministeren om saken.

– Det er alvorlig, for hele poenget med rapporten er å sette inn tiltak slik at vi kan redusere risikoen for uønsket valgpåvirkning. Det blir vanskeligere når man bestemmer seg for å utelukke bestemte scenarioer, sier hun til avisa.