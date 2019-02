Høyre i Trondheim etterlyser flere lokale meningsmålinger

– Det er problematisk at vi ikke har mer informasjon om hvordan politiske saker påvirker velgerne i Trondheim. Når vi ikke har den informasjonen, blir det lett trukket konklusjoner om at det ikke skjer endringer, sier Høyres ordførerkandidat Ingrid Skjøtskift til NTB.

Høyresiden har ikke hatt makten i Norges tredje største by siden 2003.

– Men ting behøver ikke være slik de har vært de siste 15 årene. Det er viktig at folk ser at det ikke er hogd i stein at Ap skal sitte med makten i Trondheim, sier Skjøtskift.

Ulike tall

Pollofpolls følger med på det som gjøres av meningsmålinger i Norge. Ifølge nettstedets oversikter over offentliggjorte målinger, var det fem målinger i Trondheim i fjor, én måling i 2017 og ingen året før det igjen.

For Oslos del var det fire målinger i 2018 og tre året før. Til sammenligning ble det offentliggjort ni målinger i Bergen fjor, men bare to året før. Og det er allerede gjort én måling i 2019.

Både i Oslo og Bergen ser det ut til å bli et jevnt oppgjør mellom høyre- og venstresiden i høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Skjøtskift forteller at Høyre i fjor selv valgte å kjøpe en måling for å finne ut mer om stemningen blant velgerne i Trondheim.

– Den målingen vi kjøpte for ett år siden, viste at Høyre var byens største parti. Det resultatet ville ellers ha gått helt under radaren, sier hun.

Hard konkurranse

Johan Giertsen, en av personene bak pollofpolls, tror årsaken til at Bergen måles relativt ofte, er den intense konkurransen mellom de to avisene Bergens Tidende og Bergensavisen.

– Oslo måles mindre. Sist publiserte måling er fra september. Jeg tror problemet er at få eller ingen medier definerer seg som Oslo-medier, sier han til NTB.

– For en bergenser som undertegnede er det vanskelig å forstå hvorfor ikke Oslo-medier lager politisk stoff som engasjerer om sin egen by.

I Trondheim råder Adresseavisen i stor grad grunnen alene som lokalavis.

– Begrenset problem

Gjertsen regner imidlertid med flere lokale målinger i tiden fremover, ikke bare i Oslo, men også i byer som Stavanger og Trondheim. I tillegg gjør de politiske partiene, som Høyre i Trondheim, en del egne velgerundersøkelser og målinger.

– Slike målinger publiseres bare hvis vedkommende parti ønsker det, sier Gjertsen.

– Samlet sett er det ganske mange målinger i Norge. Lokalt kan det nok i en del tilfeller være et savn at det ikke er flere, men i det store og hele tror jeg det er et begrenset problem, konstaterer han.

– Husk at målinger koster penger. Noen skal betale for dette, og økonomien i mange medier er presset.

