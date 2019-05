Høyre, Frp, KrF og Venstre holder pressekonferanse om kompensasjon til pelsdyrbønder

Da Frp møttes til landsmøte tidlig i mai, tok flere av partiets representanter åpent til orde for at pelsdyrkompensasjonen landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) har lagt fram er for dårlig.

Stortinget har proposisjonen til behandling, og fristen for å avgi innstilling er i neste uke, men allerede nå er saken avgjort.

De fire regjeringspartiene har kalt inn til en felles pressekonferanse i Stortingets vandrehall onsdag klokken 13.

Etter det Nationen får opplyst, kommer de til å legge fram endringer fra Bollestads proposisjon, og det er neppe snakk om et opplegg som gjør betingelsene dårligere for pelsdyrbøndene.

Det er Frps Morten Ørsal Johansen som er saksordfører i saken. Han har holdt kortene tett til brystet den siste tiden.

– Det er ikke så mye mer å si. Vi behandler saken, og vi har fremdrift, ut over det har jeg ingen kommentar, skrev han i en tekstmelding til Nationen tidligere denne uken.

Nationen holder deg oppdatert om denne saken.