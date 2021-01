Historiske januarmålinger for Senterpartiet

Torsdag ble de siste to januarmålingene publisert. Dermed kan gjennomsnittet regnes ut av totalt ni meningsmålinger.

Og resultatet er historisk:

* Senterpartiet får en oppslutning på 20,7 prosent i snitt, ned 0,3 prosentpoeng fra desember, ifølge en oversikt fra nettstedet Poll of polls.

* Arbeiderpartiet klamrer seg så vidt fast over den symboltunge 20-prosentsgrensa med en oppslutning på 20,4 prosent i snitt, et fall på 0,8 prosentpoeng fra desember.

* Senterpartiet er dermed større enn Arbeiderpartiet på månedssnittet for første gang.

Lover å lytte

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum tror nøkkelen til fortsatt suksess framover mot valget i september blir å lytte nøye til hva folk rundt om i landet sier.

Han mener Sp har klart å markere seg med et tydelig budskap til velgerne:

– Det er troen på å utvikle hele Norge. Troen på å utvikle et Norge der du skal ha gode forhold enten du er praktiker eller teoretiker. Der vi er glad for at det er folk som har kjeledressen på, som er konduktør på toget, renholder eller lektor på videregående skole, sier Vedum til NTB.

Men den eventyrlige veksten har også sine utfordringer, deriblant de vedvarende spekulasjonene på om Vedum vil utfordre Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre som statsministerkandidat.

Vedum har så langt avfeid spørsmålet og vil fortsatt ikke svare på det.

Katastrofe for Ap

Hos Arbeiderpartiet var det panikk som bredte seg da flere målinger tidligere i januar ga partiet en oppslutning på under 20 prosent. I den dårligste målingen, som ble utført av Norfakta for Nationen og Klassekampen, var oppslutningen nede i 17,5 prosent.

Annonse

De katastrofale målingene har også ført til en partilederdiskusjon og angrep på Støre.

I snittet av januarmålinger klarer Ap likevel å bite seg fast over 20 prosent, nærmere bestemt på 20,4 prosent. Ifølge Johan Giertsen, som står bak Poll of polls, er det velgeroverganger til Senterpartiet som er hovedforklaringen på fallet.

– Blir disse mindre, er Ap trolig tilbake som størst på rødgrønn side, sier han.

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng lover at partiet skal bli større i tida framover.

– Vi ser at vi må kjempe for å vinne tilbake tilliten til alle de som nå er usikre på hva de skal stemme, sier Stenseng.

– Vi holder fokus på arbeidet med å få folk tilbake i jobb, kjemper for feriepenger til permitterte og at kulturlivet og små bedrifter skal få mer forutsigbarhet i tida som kommer, sier hun.

Høyre størst

Største parti i januar er Høyre, som får en oppslutning på 24,7 prosent i snitt, opp 2,4 prosentpoeng fra desember.

Fremskrittspartiet får 9,5 prosent, ned 1,5 prosentpoeng.

SV får et snitt på 8,0 prosent, opp 0,5 prosentpoeng og det sterkeste månedssnittet så langt tilbake som Poll of polls går. Nettstedet har målinger tilbake til 2008.

MDG og Rødt ligger begge akkurat over sperregrensa med en oppslutning på 4,0 prosent i januar, begge ned 0,1 prosentpoeng fra desember.

KrF og Venstre blir derimot liggende under sperregrensa med en oppslutning på henholdsvis 3,4 prosent (uendret) og 2,5 prosent (-0,8).

De rødgrønne partiene har klart flertall målt i antall mandater.

(©NTB)