Historisk svak partimåling for Fremskrittspartiet – KrF med «abort-boost»

Bare i januar 2021, like før Siv Jensens avgang som partileder, hadde Frp like lav oppslutning på målingen, som er utført av Ipsos.

– Den siste måneden har vist at Frp har gått fram på de fleste målingene. Gjennomsnittet ligger nå høyere enn det gjorde i vinter. Men en oppslutning under 10 prosent er altfor lavt. Vi skal nå jobbe med å vinne tilbake flere av velgerne som stemte på Frp for fire år siden, sier Frp-nestleder Terje Søviknes til Dagbladet.

Samtidig er KrF, som har landsmøte denne helgen, opp 1,4 prosentpoeng til 4 prosent. Dermed er partiet over sperregrensa etter at de lå på 2,6 prosent ved sist måling. Det skjer etter SVs omstridte abortvedtak som åpner for selvbestemt abort fram til uke 22 av svangerskapet.

Arbeiderpartiet er ned 0,8 prosentpoeng fra sist måling, men er likevel det største partiet med en oppslutning på 23,5 prosent. Høyre følger etter med 20,4 prosent. De er 0,4 prosentpoeng ned fra sist måling.

Senterpartiet er like bak Høyre med en oppslutning på 17,5 prosent, noe som er en økning på 0,8 prosentpoeng.

Oppslutningen til de øvrige partiene er som følger (endring fra forrige måling i parentes): Venstre 3,7 prosent (+1,1 prosentpoeng), MDG 3,9 (+0,5), SV 8,5 (+1,1), KrF 4,0 (+1,4) og Rødt 4,5 (-0,4).

