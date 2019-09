Her kan Miljøpartiet de Grønne få sin første ordfører noensinne

– Det er selvfølgelig oppløftende og vi er veldig glad for dette valgresultatet, sier Ørjan Jensen (MDG). Han er ordførerkandidat for Miljøpartiet de Grønne i Vardø.

Kommunen er den Miljøpartiet de Grønne gjør det best i. De har en fremgang på 10,7 prosentpoeng, og har dermed en oppslutning på 23,2 prosent. Senterpartiet som ikke stilte liste i Vardø ved forrige kommunevalg oppnår 20,6 prosent. MDG og Sp får dermed til sammen ni plasser i kommunestyret.

Arbeiderpartiet er fortsatt største parti i kommunen, og får en oppslutning på 40,5 prosent. Det er likevel en tilbakegang på hele 13,1 prosentpoeng. Ap ligger an til å få åtte plasser i kommunestyret.

– Alt er mulig

Det betyr at dersom Miljøpartiet de Grønne får til en avtale med Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, som har én plass i kommunestyret, kan MDG få sin første ordfører.

– Alt er mulig, sier Jensen når Nationen ringer for å høre hvordan han ser på mulighetene for ordførerkjedet.

Et av spørsmålene som har preget valgkampen i kommunen i Øst-Finnmark, er i hvor utstrakt grad man skal tillate lakseoppdrett utover lukkede anlegg eller landbaserte anlegg. Her er MDG, Sp og SV enige om at en ikke skal godta lakseoppdrett utenom i lukkede anlegg eller anlegg på land.

– Vardø ligger midt i fiskefeltet og jeg tror folk har vært skeptisk til å legge oppdrett midt i dette feltet som fiskere har brukt i alle år, sier Jensen.

– Kan bli litt av hvert

Senterpartiet gjorde også et brakvalg i kommunen. Førstekandidat Terje Soløy (Sp) mener de har skaffet seg en god posisjon.

– Det føles helt greit. Dette kan bli litt av hvert. Vi føler at noen er avhengige av oss uansett om det blir den ene eller det andre. Vi og MDG er til sammen større enn Arbeiderpartiet. Vi har fått en henvendelse fra Arbeiderpartiet om en samtale, så får vi se, vi selger oss ikke billig, sier Soløy til Nationen.

Han sier Senterpartiet vil lytte til alle partiene, også Miljøpartiet de Grønne.

– Vi skal lytte til alle parter, og vi er åpen for å høre hva de har å tilby, sier Soløy som ikke utelukker at de vil kreve ordførerkjedet.

– Jeg vet i hvert fall at ordførerkjedet passer, ler Soløy som tidligere har fungert som ordfører da han var varaordfører i perioden 2011 til 2015, da representerte han vel å merke Venstre.

Øker i enkelte bygdekommuner

Miljøpartiet de Grønne har sin største prosentmessige oppslutning i Vardø. Deretter følger hovedstaden, hvor over 54.000 mennesker har stemt MDG, det utgjør 15 prosent.

Nesodden, Ås og Færder er de tre neste kommunene på lista over kommuner hvor Arbeiderpartiet gjør sitt prosentvise beste valg.

MDG øker også kraftig i flere mindre og mellomstore kommuner. I mindre kommuner som Fjaler (9,9 prosent), Tokke (9,8) og Seljord (8,8 prosent) oppnår MDG gode resultater. De gjør det også godt i enkelte mellomstore byer, slik som Lillehammer (9,2 prosent), Drammen (8,5 prosent) og Molde (8,4 prosent).