Her kan De Grønne havne på vippen

De Grønne har ifølge egne beregninger gode muligheter til å få vippemakt i 13 kommuner, blant annet i storbyene. Frp-lederen advarer mot å slippe til MDG.

Miljøpartiet De Grønne nådde et historisk høyt nivå på 5,7 prosent på gjennomsnittet av nasjonale målinger i august, ifølge nettstedet pollofpolls.

Et valgutfall i tråd med denne oppslutningen vil trolig gi partiet vippemakt mellom høyre- og venstresiden i Oslo, Nordre Follo, Ålesund, Tønsberg, Færder og Frp-bastionen Bjørnafjorden (tidligere Os kommune) når velgerne har avsagt sin dom.

– Vi lover å ta klimastreikernes krav på alvor og kutte utslipp i alle kommuner hvor vi får makt, sier nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG til NTB.

Bergen, Trondheim og Tromsø

I tillegg til de seks kommunene nevnt over, mener MDG partiet har gode muligheter til å havne på vippen også i Bergen, Trondheim, Nye Asker, Tromsø, Nittedal, Voss og Søndre Land.

Men mens ingen av blokkene i Oslo får flertall uten MDG, er bildet i Bergen, Trondheim og Tromsø langt mer komplisert:

* I Bergen er to av MDGs mandater usikre, og en bred sentrum-høyre-koalisjon med bompengepartiet kan få flertall uten MDG.

* I Trondheim må høyresiden ha med MDG, mens venstresiden kan få flertall uten De Grønne hvis Rødt blir med.

* Også i Tromsø kan det bli rødgrønt flertall uten MDG hvis Rødt blir med.

– Uforståelig

MDG og Frp er motpoler i bompengedebatten. Men mens MDG ser ut til å ha styrket seg som følge av diskusjonen, har Frps velgere rømt til Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

For to uker siden la regjeringspartiene fram en løsning på bompengestriden, og Frp-leder Siv Jensen er ikke i tvil om at økt MDG-innflytelse vil gi bilistene trøbbel.

– Det vil bety vanskeligere fremkommelighet, færre parkeringsplasser og antakelig mer bompenger, sier Jensen til NTB under et besøk i «bompengeslagmarken» Bergen.

Hun rister på hodet av at MDG i Oslo har avvist statens tilbud til kommunene om å øke det statlige bidraget fra 50 til 66 prosent i bypakkene.

– Det er helt uforståelig. Da er det bilen i seg selv man er imot, til tross for at vi nå fører en elbilpolitikk som gjør at det nå kommer stadig flere nullutslippsbiler på veiene, sier Jensen.

Men Hermstad hos MDG fremholder at færre biler i byene gir mindre kø, kork og kaos.

– Det er latterlig å høre Frps håpløse påstander om at vi hater biler. Det er feil, men vi vil prioritere syklister og gående og kollektivtransport foran bilister i byene, sier han.

«Null troverdighet»

Finansminister Siv Jensen er også klar på at MDG-politikk på nasjonalt nivå vil være en trussel mot norsk økonomi.

– De legger en veldig reell trussel på Norges aller viktigste distriktsarbeidsplass, nemlig Norges olje- og gassindustri, som sysselsetter 225.000 mennesker. Å skulle legge ned det nærmest over natten ville fått fatale konsekvenser for arbeidsplasser og inntekter til statskassen og vår evne til å finansiere velferden, sier hun.

Oljekranene må stenges for å nå klimamålene, og oljejobber må erstattes med grønne arbeidsplasser, repliserer Hermstad. Han presiserer også at MDG aldri har sagt at oljekranene skal stenges på dagen.

– Når Siv Jensen mener at å satse videre på oljeavhengighet er bra for klimaet, så sier det alt om hvorfor Frp har null troverdighet i klimapolitikken, sier han.

MDG vil ha en oljeutfasingskommisjon som skal planlegge avviklingen av næringen.

