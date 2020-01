Henriette Lien tar et knallhardt oppgjør med norsk politikk

Skuespilleren, forfatteren og yogainstruktøren Henriette Lien har skrevet et innlegg på sin Facebook-side som har skapt voldsomt engasjement på sosiale medier.

Lien tar opp en rekke temaer som har dominert nyhetsbildet den siste tiden, slik som vindkraft, fergepriser, ambulansesituasjonen i nord og hvordan EU-regler påvirker Norge.

– Fergepriser dobles for mennesker som ikke har annet valg. Vindmøller monteres uavhengig hvordan det påvirker dyreliv...Sentralisering og sammenslåing over en lav sko, skriver hun blant annet.

Innlegget har blitt likt over 15.000 ganger, delt nesten 7000 ganger og det har også kommet over 1700 kommentarer på innlegget.

Lien, som for alvor ble nasjonalt kjent som skuespiller i Hotel Cæsar, beskriver en misnøye til hvordan norske politikere utøver makten sin.

– Tror du noen av de folkevalgte hadde blitt valgt hvis hvermannsen visste hva de endte opp med å bruke makten til? At de skulle selge unna Norges ressurser eller tilpasse og bøye Norge etter EUs regler som vi faktisk ikke engang er medlem av - vi hadde en folkeavstemning husker du? Men det er det kanskje ingen som bryr seg om lenger, skriver Lien.

Les hele innlegget her:

«I går kveld mistet jeg strømmen i en leilighet jeg eier men ikke bor i som jeg for tiden pusser opp.

Uheldig for meg var klokken over 17 som gjorde at «alle» hadde gått fra jobb og det er ikke noe annet enn en telefonsvarer som møtte meg. Flaks at jeg ikke bor i den leiligheten og at regnet siler ned i stedet for normal januar kulde. Da hadde jeg måttet sitte i mørket og varme meg på et stearinlys gjennom natten. Sånn har Norge blitt.

Norge har og blitt et land som tvinger sine folk til å installere strømmålere som stråler mer enn hva helsa ønsker enten du vil eller ei- og gjør du ikke det trues du med at strømmen din stenges. For den makten har de gjennom monopol.

Norge har blitt et land som udiskutabelt skal installere 5G selv om flere av våre europeiske naboer klokelig avventer.

Et land med politikere som selger unna norske ressurser uten at folket vet det. Skogområder blir solgt og plutselig leser vi at norske vassdrag er tyske! Hvem hadde trodd det av våre folkevalgte...

Fergepriser dobles for mennesker som ikke har annet valg.

Vindmøller monteres uavhengig hvordan det påvirker dyreliv...

Sentralisering og sammenslåing over en lav sko.

Vi har et miljøparti for harver ned trærne i Oslo sentrum.

Det er manglende nødnett og ambulansefly står på bakken.

«Å vi er så heldige som bor i et demokratisk land og kan velge våre politikere». Ja det kan vi, men det stopper det også.

Vi har demokrati men bestemmer egentlig veldig lite.

Vi kan velge våre politikere- som gjør akkurat hva de vil når de først sitter ved makten.

Tror du noen av de folkevalgte hadde blitt valgt hvis hvermannsen visste hva de endte opp med å bruke makten til? At de skulle selge unna Norges ressurser eller tilpasse og bøye Norge etter EUs regler som vi faktisk ikke engang er medlem av - vi hadde en folkeavstemning husker du? Men det er det kanskje ingen som bryr seg om lenger.

Vi bor i et land med demokrati men som mer opptatt av byråkrati. Hvor penger er det eneste som betyr noe.

Den sjenerte og reserverte norman ser alt dette, diskuterer på kottet og er rystet over Norges utvikling, men lager ikke bråk.

I andre land ville det vært store demonstrasjoner hvis styresmaktene gikk mot det folket ville. Men ikke her. Nei nordmenn vil ikke lage ubehag eller dårlig stemning. Det håper vi noen andre gjør for oss. For så mye bryr vi oss ikke. Men akk så deilig det er å klage litt..

Vi har politikere som er mest opptatt av makt og sin egen karrierestige.

Vi kan jo lure på hvorfor nordmenn knasker over 100 millioner antidepressiva i året..

Ja det er deilig med demokrati men så trist at den kun er på papiret.»

Teksten er gjengitt med samtykke.