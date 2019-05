Helsepartiet vil verne og styrke lokalsykehusene

Det gjelder spesielt de fem sykehusene i Innlandet, sykehuset i Kristiansund, Helgelandssykehuset, Finnmarkssykehusene og ambulansebåten i Harstad som alle er sterkt truet, heter det i en resolusjon fra landsmøtet som holdes i Oslo i helgen.

Blant de mange resolusjonene det unge partiet fattet, er bevaring og styrking av de fire eksisterende sykehusene i Møre og Romsdal. Partiet går inn for å skrinlegge planen om nytt sykehus på Hjelset og iverksette tiltak for sikring av utdanning og bemanning av alle sykehusene.

Videre vil partiet skrinlegge planene om et nytt sykehus ved Mjøsbrua. Helsepartiet mener at sykehus primært bør ligge der folk bor, både når det gjelder ansatte og pasienter. Partiet vil blant annet heller bevare og utvikle lokalsykehusene på Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Elverum og Tynset.

Videre reagerer partiet på at ambulansebåten Alten i Harstad skal legges ned. Det vises til at dette er en svekkelse av et allerede sårbart helsetilbud til befolkningen i nord.

Åtte ambulansebåter er blitt lagt ned siden 2015. På samme tid har antallet båtoppdrag økt med 395 tilfeller, påpeker partiet.

– Dette handler ikke om kvalitet eller helsetrygghet, dette handler utelukkende om at helsemyndighetene prioriterer foretakets økonomi fremfor folks helsebehov, heter det i en uttalelse fra landsmøtet i Helsepartiet som ble dannet i 2016.

