Statsråden begynte sin redegjørelse om saken i Stortinget med å beklage til alle som er blitt rammet.

– Feilen har pågått over mange år. Både i forvaltningen og rettssystemet uten at dette er avdekket. Feilen har fått store og alvorlige konsekvenser for mange mennesker, sa Hauglie.

Hun understreket at alle fakta nå skal på bordet.

– Alt skal fram i lyset. Alle steiner skal snus. Urett skal rettes opp, sa Hauglie.