Hareide utelukker omkamp om veivalget før 2021

– Det er min klare forventning at den debatten ikke kommer opp i forkant av 2021-valget, sier Hareide til NTB.

Dermed kan han bli nødt til å drive valgkamp for et parti som skal samarbeide med Høyre, Venstre og Frp, stikk i strid med hva han selv ønsket under høstens opprivende debatt om veivalget.

Hvis Hareide da ønsker seg fire nye år på Stortinget.

– Jeg skal lande hva jeg skal gjøre i 2021, men det er litt tidlig nesten tre år før å begynne å tenke på det, sier han.

Han ser i hvert fall for seg å bli i politikken lenge.

– Politikken er ikke sånn at vi bare kan tenkte to og et halvt år fram i tid. Mitt politiske engasjement vil vare lenger. Jeg ser muligheter på lengre sikt.

– Valgresultatet kan avgjøre

Lørdag deltok den nylig avgåtte partilederen på Drivkraft-konferansen i Oslo, en samling for partiets «røde» fløy, som altså tapte kampen om veivalget i fjor.

Både Hareide og arrangørene har avvist at Drivkraft-nettverket er starten på et nytt, politisk parti. Han avviser altså også at de rigger seg for en omkamp om veien videre.

– Valgresultatet i 2021 vil avgjøre hva som skjer etterpå. Retningsvalget vi har gjort vil ligge der til det skjer noe som gjør at vi må ta en ny vurdering. Det kan være et valgresultat, og det kan være politiske saker, sier han.

– Trenger bredde

Selv om konferansen illustrerer motsetningene i partiet, tror Hareide heller den vil bidra positivt enn til splittelse.

– Jeg tror det er veldig nyttig, også for dem som vant veivalget, å ha sånne som meg med. Nettopp for å vise at KrF har en bredde, sier han.

Dette gjelder også fram mot neste stortingsvalg.

– Uavhengig av om det er meg eller noen andre som stiller til valg i 2021, så må KrF vise bredde i de som er førstekandidater rundt om i fylkene, sier han.

– Stort potensial

Tidligere KrF-nestleder Odd Anders With, som har meldt seg ut av partiet, er blant arrangørene av konferansen. Han utelukker ikke at han og andre nylig utmeldte kan komme tilbake til partiet om de snur.

– Hvis KrF tar nok selvkritikk og velger en annen kurs, så er det KrF som er nærmest å være mitt redskap. Men det er alltid innholdet som er viktigst, og ikke redskapet. De får vise at de har et annet innhold enn i dag, hvor man devaluerer sine egne verdier ved å ta Frp med på et lag hvor de daglig disiplineres til å holde sammen, sier With til NTB.

Han har tro på at venstresiden i partiet kan reise seg igjen.

– KrF vet nå at det er stort potensial i denne forsamlingen med folk med drivkraft hvis man velger en annen kurs, sier With.

Angrer ikke

Hareide understrekte i sin tale til forsamlingen at han ikke angrer på høstens opprivende kamp om veivalg, en kamp han kjempet side om side med mange av tilhørerne.

– Jeg har respektert og tatt konsekvensen av at partiet tok et annet valg. Jeg må innrømme at det er mange gode KrF-gjennomslag i regjeringsplattformen, men samtidig må jeg være ærlig på at jeg tror vi hadde fått enda større gjennomslag i en regjering bestående av sentrum og Arbeiderpartiet, sa Hareide.

Han benyttet anledningen til å skryte av både landbruksminister Olaug Bollestad og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, som den gang kjempet mot ham.

