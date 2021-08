Hareide reagerer på Borten Moes veiplan: – Vil på røvertokt i byene

Borten Moe sa denne uka at han vil ta midler fra vei- og miljøpakker i byene og gi til fylkesveiene.

– Med dette utspillet opplever jeg at Sp sier at de skal kutte i tiltak som går på å møte klima og transportutfordringene i byene, de sier rett og slett at de vil gå på røvertokt i byene, sier Hareide til VG.

Også Arbeiderpartiets stortingspolitiker Siri Gåsemyr Staalesen og MDG-nestleder Arild Hermstad reagerer. Staalesen mener Sp taler med to tunger ettersom Jan Bøhler har hevdet at han fikk partiet med seg på ikke å gjøre dette.

– Jeg viser til uansvarlig pengebruk i byvekstavtalen i min egen hjemkommune som et eksempel på sløsing med folks skattekroner. At Hareide, Staalesen og Hermstad har så enorm vilje til å misforstå at de tolker det til at vi går imot byvekstavtalene, får stå for deres regning, sier Borten Moe.