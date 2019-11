Hareide om å gi seg i politikken: – Det er en vemodig beslutning

Beslutningen om å ikke stille til valg ved stortingsvalget i 2021 ble kjent i et intervju med Vårt Land torsdag kveld.

Tidspunktet er rundt ett drøyt år etter at Hareide åpnet for et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Dette forslaget ble nedstemt med knapp margin på partiets landsmøte 2. november i fjor.

Trakk seg i januar

Hareide ga beskjed om at han ville gå av som partileder dersom forhandlingene om KrFs inntreden i den borgerlige regjeringen førte fram – og han trakk seg 17. januar i år.

– Jeg ønsker ikke å bidra til spekulasjoner, sier Hareide til NTB.

– KrF gjorde sitt veivalg, og det respekterer jeg. Jeg har aldri ønsket å ta noen omkamp. Hadde jeg sagt det motsatte, ville mange ha spurt om jeg ville hatt noen føringer inn mot 2021. Jeg ønsker å gi partiledelsen ro til å fullføre sin visjon, fortsetter han.

Bondevik-rolle

Han tror beskjeden han ga torsdag, var det som var ventet.

Overfor Vårt Land signaliser den tidligere partilederen at han ser for seg en rolle lik den de tidligere KrF-lederne Kjell Magne Bondevik, Valgerd Svarstad Haugland og Dagfinn Høybråten har.

Og det er ingen tvil om at han fortsatt skal være aktiv i KrF.

– Utrolig takknemlig

– Jeg er utrolig takknemlig for de mulighetene partiet har gitt meg, og jeg er glad i folkene der. Det er en vemodig beslutning, sier Hareide til NTB.

Han har siden 2009 hatt permisjon fra jobben i mediekonsernet Schibsted. Men hva som skjer når han gir seg på Stortinget i 2021, er ikke klart.

– Det vet jeg ikke i dag. Jeg har litt tid til å tenke, sier Knut Arild Hareide.

Ropstad takker Hareide

Kjell Ingolf Ropstad, som ble klappet inn som ny partileder på landsmøtet i slutten av april, takker Hareide for støtten den tidligere partilederen ga ham både før og etter at KrF gikk inn i regjering i januar.

– Jeg vil takke for den jobben han har gjort for partiet og den støtten han har gitt meg, både før og etter vi gikk inn i regjering, sier Ropstad i en kommentar til NTB torsdag kveld.

– Jeg har forståelse for at han ikke ønsker renominasjon, men samtidig regner jeg med at han kommer til å fortsette å være en viktig stemme i samfunnsdebatten i mange år fremover, og at han kommer til å være en viktig politiker for KrF på Stortinget fram mot 2021, sier Ropstad.

– Populær politiker

KrFs parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan, beskriver Hareide som en populær politiker.

– Knut Arild Hareide har gjennom sin uformelle og folkelige stil vært nær mennesker. Han har vært en populær politiker som har kjempet for det KrF han trodde på, hvor kampen for menneskeverdet, og mot sorteringssamfunnet, har vært noen av de sentrale ledestjerner, sier Grøvan til NTB.

– Med bakgrunn i det regjeringsvalget landsmøtet gjorde 2. november, er det ikke overraskende at han ikke tar gjenvalg til Stortinget i 2021, sier han.

Knut Arild Hareide under KrFs landsmøte tidligere i år. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix