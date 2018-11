Hareide mener det er palmesus over budsjettavtalen

Mens Frps stortingsgruppe med knapp margin sluttet seg til budsjettavtalen som ble forhandlet fram med KrF tirsdag kveld, mener partilederen som har varslet sin avgang dersom det blir en regjeringsavtale med de borgerlige, at avtalen gir grunn til å feire.

– Når vi vet hvor viktig verdens regnskog er for klima og at vi i budsjettforhandlingene sikret at palmeolje skal fjernes fra biodrivstoff, så var det en viktig seier. Ja, jeg vil si at det var palmesus over de forhandlingene som ble avsluttet tirsdag kveld, sa Hareide i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.

Hareide fulgte opp et spørsmål fra SV-leder Audun Lysbakken om oppfølgingen av FNs klimarapport. Han var blant annet bekymret for at målene for 2020, 2030 og muligens 2050 ikke vil bli nådd.

– Jeg har ikke gitt opp målene for 2030. Tvert om er vi i en bane der vi kan nå målene for 2030. Vi vil også nå forpliktelsene for 2020, men effekten av teknologiforandring har vi ikke fått. Det er ingen partier som har noen løsning for 2020, svarte Solberg.