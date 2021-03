Hareide: – Må være ærlige på at mange er avhengige av bilen

– Det vil komme nye teknologiske muligheter, som vil gjøre at bare det å kjøre bil vil bli en annen opplevelse, når bilene går av seg selv. For klimabevisste, miljøvennlige personer i Distrikts-Norge tror jeg de ser at bilen vil gi gi et helt annet klimaavtrykk når det blir nullutslippsbiler, enn bensin- og dieselbiler som de har i dag, sier Knut Arild Hareide til NTB etter framleggingen av Nasjonal transportplan (NTP).

Statsråden peker også på at det legges opp til økte kostnader for klimautslipp.

– Men det er en helhet. Jeg har selv vokst opp med at hvis man ikke rakk bussen ti over åtte, så gikk neste buss ti over åtte dagen etter, mens nå bor jeg i en by der det går buss hvert kvarter. Det viser at det er lettere å tenke at man skal leve uten bil i store byer, og det må vi nok ta innover oss, sier samferdselsministeren.

På oppfølgingsspørsmål om hva Nasjonal transportplan gjør for kollektivtilbudet i distriktene, peker Hareide blant annet på satsingen på sykkelveier i hjemkommunen Bømlo.

– Kollektivtilbudet vil også bli forbedret i byområder med byvekstavtaler, men vi må være ærlige med å si at mange opplever at de er avhengige av bilen. Det viser vi forståelse for med denne NTP-en, sier han.