Hareide gir seg dersom KrF ikke velger rød side

– Det er ikke rett for partiet at jeg holder fram hvis ikke mitt syn vinner fram, sa Hareide.

– Jeg har inntil nå ikke svart offentlig på spørsmål om jeg fortsetter som partileder dersom mitt syn lider nederlag. Nå er delegatene valgt, og det er blitt en debatt om sak og ikke person. Det er jeg glad for. Vi er samlet for å gjøre et retningsvalg, ikke et personvalg. Men mange har krevd en avklaring på hva jeg gjør om mitt syn ikke vinner fram, sa Hareide.

– Jeg mener det er naturlig at alle i denne salen er kjent med mine vurderinger. Gode venner. Dette er ingen avskjedstale. Dette landsmøtet er ekstraordinært. Jeg håper flertallet vil følge mitt råd. Jeg tror hvis dere følger mitt råd, så velger dere det beste for partiet, for landet. Det handler om en ny retning for landet, sa partilederen.

Ropstad: Trist hvis Hareide går

- Jeg har respekt for at Knut Arild sier han ikke kan lede KrF inn i en sentrum-høyre-regjering, men jeg syns det er trist, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad

Han gikk på talerstolen like etter at partileder Knut Arild Hareide hadde gjort det klart at han ikke vil fortsette som partileder dersom han ikke får gjennomslag for sitt råd om å samrbeide med Ap og Sp.

Ropstad argumenterte for at partiet skal gå inn i den borgerlige regjeringen. Han roste imidlertid Hareide for ikke å gjøre veivalgsdiskusjonen til en persondebatt.

- Knut Arild, du er vår partileder. Jeg er sikker på at jeg har hele partiet i ryggen når jeg sier at jeg er stolt over den jobben du gjør, sier Ropstad.