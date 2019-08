Handelskrig og kaotisk brexit kan spolere budsjetthøsten

– Det er gode tider. Gode tall tikker inn jevnt og trutt, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun møtte pressen sammen med partilederne fra Frp, KrF og Venstre onsdag morgen.

De fire partiene er nå i gang med en to dager lang budsjettkonferanse der målet er å få de siste detaljene på plass i forslaget til statsbudsjett for 2020.

Bakteppet er en situasjon der den økonomiske veksten ligger over normalen, der investeringene øker, og der arbeidsløsheten har falt til sitt laveste nivå på ti år.

– Men det er jo usikre tider rundt oss, advarte Solberg.

Det er spesielt to forhold som truer. Det ene er risikoen for en opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina. Det andre er risikoen for at Storbritannia denne høsten skal krasje ut av EU uten avtale.

– Det kaoset brexit vil skape, vil ha påvirkning på hele økonomien, iallfall den første tida, sa Solberg.

Denne usikkerheten gjør det ifølge henne enda viktigere å vise måtehold i statsbudsjettet, slik at Norge har penger i reserve dersom det skulle gå galt.