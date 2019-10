Tidligere denne uken fikk alle landets stortingsrepresentanter en epost fra en professor ved Universitetet i Sidney i Australia.

Budskapet var at Stortinget bør gi Nobels fredspris til Greta Thunberg.

Svarte til alle

Representantene får trolig mange slike eposter, og de fleste valgte nok å ikke svare. Men tidligere Frp-leder Carl I. Hagen tok bladet fra munnen. I stedet for å svare rett til professoren, svarte han alle landets stortingsrepresentanter.

– Takk for din epost. Det er ikke Stortinget, men Nobelkomiteen, som stemmer over hvem som skal få fredsprisen. Takket være flertallet i Stortinget er ikke jeg medlem der, skrev Hagen, med referanse til at hans kandidatur til Nobelkomiteen ble vraket etter en lang diskusjon i 2017.

Den tidligere Frp-lederen kommenterte så professorens ønske om å gi Thunberg fredsprisen.

– Jeg ser ingen grunn til å gi prisen til en tenåringsjente som skremmer unge folk over hele verden med den feilaktige prediksjonen at verden går under om kort tid. Det er ingen klimakrise, og de 0,117 prosentene menneskeskapt CO2 i atmosfæren har ingen målbar effekt på temperaturen, skrev Hagen.

Fredag blir det kjent hvem som vinner årets fredspris.

Var høyere temperatur

Frp-veteranen skriver videre at temperaturen var langt høyere på jorda hundrevis og tusenvis av år tidligere.

– Det er også trist at Thunberg og hennes følgere vil frata millioner av mennesker som lever i fattige kår, muligheten til å forbedre levekårene gjennom billig energi fra kull og petroleum, skriver han.

Med dette mener Hagen at klimahensyn vil hindre industrialisering og utvikling av fattige samfunn.

– Å holde millioner fattig kan gi opprør og borgerkrig, som vi har sett i mange land. Det er det motsatte av Nobels hensikt da han lagde fredsprisen, skriver Hagen.

Han har også tidligere vært kritisk til Thunbergs rolle, selv om han avviser at det er henne personlig han kritiserer.

– Min kritikk er rettet mot alle de ledere som lytter til henne som om hun var en høyt utdannet klimaekspert med mastergrader i relevante naturvitenskaplige fag, skrev Hagen på sin egen Facebook-side i september.

Ikke en glipp

Overfor Nationen sier Hagen at det ikke er en glipp at alle stortingsrepresentantene har fått eposten hans.

– Jeg syns det var greit at alle fikk vite hva jeg svarte. Så fikk de også litt kunnskap om det meningsløse klimahysteriet, sier han.

Hvis Hagen hadde endte i nobelkomiteen i 2017 hadde han aldri stemt for at Thunberg skulle få fredsprisen.

– Overhode ikke. Hun er en modig jente, og veldig dyktig i markedsføringen av det hun driver med, men budskapet er helt feil. Hun skremmer ungdom over hele verden.

– Når du skriver at Stortinget sørger for at du ikke fikk sitte i nobelkomiteen, kan du kanskje framstå litt bitter?

– Nei, nei. Jeg er altfor klok til å være bitter. Det er psykisk nedrivende, det, så det er det ikke noen vits i.