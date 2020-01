Hagen åpner for Siv Jensens avgang

Snoen peker på to hovedgrunner til at Jensen står svakere etter de siste dagenes politiske drama, som mandag kulminerte i at Frp-lederen tok partiet ut av regjering.

– For det første er hun nært knyttet til regjeringsprosjektet. Det har vært hennes prosjekt, som hun har drevet gjennom. Det er derfor et nederlag for henne og hennes prosjekt, sier Minerva-skribenten.

– For det andre mistet hun kontroll på regien i denne saken. Hun prøvde å komme i forkant, men hun klarte det ikke. Det å gå ut av regjering framstår ikke som Jensens avgjørelse, men snarere partiets, sier Snoen til NTB.

– Ikke unaturlig

Jensen selv gjorde det mandag klart at hun ikke har noen planer om å gi seg som partileder. Frp-nestor Carl I. Hagen åpner imidlertid for at Jensen bør gå av.

– Det ville ikke vært unaturlig om man drøfter sammensetningen av ledelsen. Siv har gjort en kjempeinnsats. Hun fikk partiet inn i regjering, men nå er partiet ute av regjering. At det blir en diskusjon om nye koster for å skape begeistring, er naturlig, sier Hagen til TV 2.

Nestleder Terje Søviknes sier til TV 2 at Jensens posisjon i partiet er solid. Flere av Frps fylkesledere som NTB har vært i kontakt med, gir også sin støtte til Jensen.

– Siv har vist handlekraft i dag og viser seg som en samlende leder. Når hun selv ønsker å gå av, vil hun ha min støtte. Først da vil jeg uttale meg om hvem som bør overta, sier Oslo Frps leder Tone Ims Larssen.

«Rett person»

Fylkesleder Bente Thorsen i Rogaland Frp sier Jensen er den «absolutt rette personen til å lede partiet, hvis hun vil fortsette». Fylkesleder Johan Aas i Innlandet Frp sier at «Siv har min støtte, og så får vi se hva landsmøtet vedtar».

Også fylkesleder Frode Gaasland Hestnes i Vestfold og Telemark Frp gir sin støtte til Jensen.

– Siv har gjort og kommer til å gjøre en god jobb for partiet. Det er ingen grunn til å løfte en lederdebatt nå, skulle den komme på et senere tidspunkt fordi hun ønsker det, så ville Ketil Solvik-Olsen være en god arvtaker som kan fortsette arbeidet, sier Hestnes.

Fylkesleder Tommy Skatland i Trøndelag Frp sier kun at «Siv er partileder, ønsker ikke å spekulere noe mer i det.» Fylkeslederne i Troms og Finnmark og Møre og Romsdal – Listhaugs fylkeslag – er blant dem som ikke har svart på NTBs henvendelser.

– Kan fortsette

Kommentator Morten Myksvoll i Bergens Tidende mener at Jensen har klart å unngå et opprør i partiet, og at hun trolig leder partiet også etter vårens landsmøte. Han mener Jensen har vært tydelig i sin motstand mot hjemhentingen av den terrorsiktede kvinnen, men også tydelig overfor landsstyremøtet mandag.

– Det var nok viktig for henne at det ikke var noe opprør på landsstyremøtet. Hun kom isteden til landsstyremøtet med en klar avgjørelse om at det ikke var noe grunnlag for å fortsette i regjering. Hun var i forkant, framfor å møte motstand fra partiet, sier Myksvoll.

– Ved å være så tydelig som hun var vært, har hun igjen satt seg i førersetet. Og det gjør at hun nok kan fortsette som leder en stund til, sier Myksvoll, som tror Frps leder heter Siv Jensen også etter landsmøtet til våren.