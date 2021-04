Grusveiene på Reinøya har gått fra verre til verst: – Vi har tømt ut melken for fjerde gang

– I dag kjørte brøytebilen utfor, melkebilen kommer ikke fram så melken går i sluken og barna kommer seg ikke lenger på skolen, forteller Elisabeth Johansen på telefon fra Reinøya.

Hun er geite- og sauebonde og Ap-politiker og har sammen med sin mann Johnny Eliassen og de andre beboerne på Reinøya denne våren forsøkt å få oppmerksomhet rundt veiene som er i ferd med å gå i oppløsning.

Etter at Nationen skrev om bøndene og de fylkeskommunale grusveiene for to uker siden, har situasjonen på grusveiene på øya gått fra verre til verst.

Nå ber de innstendig samferdselsminister Knut Arild Hareide og ledelsen i sitt eget parti komme til øya for å sette seg bedre inn i øyboernes situasjon.

Må tømme ut melk

I forrige uke gikk de første literne med melk i slukene hos bøndene på øya, etter at Tines melkebil meldte at de ikke kom seg fram på veiene.

Hver tredje dag henter melkebilen melken fra de to gårdene på hver sin side av øya. NRK varslet før helgen at 1400 liter melk allerede var gått i sluken.

– I dag slo vi ut melken for fjerde gang disse ukene, forteller Johansen.

Med melkekvoter på 70.000 liter geitemelk i året leverer hun og mannen mellom 800 og 900 liter melk ved henting.

Nordlys har regnet seg fram at bøndene taper over 20 tusen kroner for hver henting som uteblir.

All transport stoppet opp

Foruten privatbiler på egen risiko har postbilen og søppelbilen også sluttet å kjøre, i tillegg til melkebilen.

– Det er en ganske spesiell situasjon. Vi har varslet om dette i år etter år, sier Johansen.

Øyboerne forbereder seg nå på måtte sende matvarer og godstransport med båt til lokalsamfunnene på øya.

– Da må vi ta båter til hjelp i stedet. Vi har havner både i Finnkroken sør på øya, i Stakkvika i midten og her ute på Nordeidet. Veien kom en gang på 50-tallet, så da snakker vi om en infrastruktursituasjon som ikke har vært verre siden krigen, forteller hun.

Ber Hareide komme til øya

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) presenterte under fremleggelesen av regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) ei fylkesveipakke på til sammen 16 milliarder ekstra kroner over 12 år.

Pakken, som skal hjelpe fylkene å løfte veistandarden på egne fylkesveier, mener Elisabeth Johansen er langt fra nok.

– Etterslepet på fylkesveiene i Troms er på over 10 milliarder kroner alene. De pengene kommer vi aldri til å se her ute. For oss betyr det forslaget ingenting.

Hun mener det er på tide at rikspolitikerne nå viser sitt ansikt og møter øybefolkningen i Karlsøy:

– Den siste ministeren som besøkte øya heter Borgen tror jeg, og han var her på midten av 80-tallet.

Johansen sikter trolig til Kjell Borgen (Ap) som var samferdselsminister fra 1986 til 1988.

Hun vil nå invitere Knut Arild Hareide til å komme til Reinøya for å sette seg inn situasjonen for øyboerne.

– Jeg ønsker han kunne komme og se hvordan vi egentlig har det. Vi synes rikspolitikerne er så veldig fjerne fra distriktene. De ser ikke viktigheten til folk som må leve med disse veiene, sier Johansen.

Nationen har ikke lyktes å få en kommentar fra samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kritiserer også Ap

Johansen minner samtidig på at situasjonen med veiene på øya startet lenge før den borgerlige regjeringen tok over i 2013.

– Jeg husker den siste skoleklassen på øya, før de la ned skolen, var med på demonstrasjon om veiene her ute foran fylkeshuset i Tromsø i 2008. Da var det ikke Høyre og KrF som styrte landet, påpeker lokalpolitikeren fra Ap.

Hun mener alle toppolitikerne må benytte tida fremover for å reise ut og se hvordan folk i distriktene egentlig lever og hvilke manglende kvalitet det er på mange fylkesveier i distriktet.

– Uansett hvilke parti som sitter med makta virker det som vi ikke klarer å få ut nok penger. Det er ei avfolking av distriktet – for med slike veier vil ingen bo her ute, mener hun.

Ap lover statlig fylkesveisatsing

Under pressekonferansen etter Jonas Gahr Støres landsmøtetale, spurte også en journalist fra Nordlys om partilederen var klar over situasjonen på fylkesveien på Reinøya.

Til det svarte Støre at han var informert om situasjonen fra Troms-politikerne:

– Vi har understreket i vårt program betydningen av veinettet i distriktet. Nå ligger et forslag til Nasjonal Transportplan til behandling i Stortinget. Jeg har sagt tidligere at hele infrastrukturen i Nord-Norge ikke har vært diskutert i sin helhet på mange år, sa Støre.

Stortingsrepresentant for Troms Ap, Cecilie Myrset, følger det digitale landsmøtet fra Tromsø. Hun sier til Nationen at de er klar over den begredelige situasjonen på øya:

– Når man må tømme ut melk, og ikke får fram fisketransporten på veiene, så er det uakseptabelt i 2021, sier Myrseth.

Hun forteller at Ap gjennom sitt programarbeid vil foreslå å få på plass, det hun kaller, en kraftfull og forpliktende plan for å hente inn etterslepet på fylkesveiene i distriktene.

– Hva innebærer det?

– De fleste i distriktene ferdes på disse fylkesveiene. Dette er livsviktige veier for folk som bor i distriktet. Så her må man inn og ta ekstraregningen for å hente inn etterslepet, og den regninga er det staten som må ta, sier Myrseth.

– Ap står foran et "veivalg"

Elisabeth Johansen mener hennes eget parti står foran "et veivalg":

– Vi har hatt for stor fokus på skole og andre ting i partiet. Vi har glemt at mennesker fraktes mellom hjem og bygder på disse veiene. Når skolen er nedlagt, bussjåføren er sykemeldt og nekter å kjøre mer på disse veiene, hva gjør vi da?

Hun frykter at når veiene tørker inn forvitrer også oppmerksomheten om problemet øyfolket i Karlsøy opplever. Samtidig minner hun om at vårløsninga enda ikke er kommet, og at problemet trolig blir verre før det blir bedre.

Men den største frykten øyboerne nå bærer på er hva de skal gjøre med de mange eldre som bor alene, om matvarene og hjemmetjenesten ikke kommer fram.

– Da vet vi ikke hva vi skal gjøre, sukker hun.

Hareide: – Skal se på invitasjonen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) tar imot invitasjonen fra Reinøya.

– Vi skal se på invitasjonen når den kommer. Inntil videre blir det lite reising nå på grunn av koronasituasjonen, skriver samferdselsministeren i en epost til Nationen.

– Nå kjenner jeg ikke til den aktuelle strekningen, men jeg har sett mange dårlige fylkesveier både som stortingspolitiker og statsråd. Ikke minst har jeg i forkant av fremleggelsen av NTP blitt godt orientert om at det er behov for å styrke standarden på fylkesveier, av blant annet Troms og Finnmark fylkeskommune.

Hareide skriver at han «forstår at det kan oppleves som frustrerende når hverdagsveien, som binder små og store felleskap sammen, forfaller».

Statsråden mener det er en «stor oppgave» å vedlikeholde fylkesveiene, og viser til at det krever prioriteringer i tid og ressurser av fylkeskommunene.

– Selv om ansvaret er tydelig plassert hos fylkeskommunene, så står ikke de helt alene i dette arbeidet, skriver samferdselsministeren, og viser til fylkeskommunene fikk en økning på tilskudd på 16 milliarder kroner i ny Nasjonal transportplan (NTP).