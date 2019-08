«Jeg tror ikke partiledelsen evnet å se hva de kastet partiet ut i, når så grunnleggende valg skulle gjøres så raskt. Jeg mener at hele prosessen står til stryk,» sier Grøvan i den kommende boken «Kampen om korset i politikk», skrevet av tidligere Vårt Land-redaktør Helge Simonnes. Ifølge Aftenposten har Simonnes blant annet analysert KrFs dramatiske retningskamp.

I boka forteller Grøvan om partifeller som gråt åpenlyst under debattene om partiets veivalg.

Han retter også sterke skyts mot prosessen, som han hevder manglet forankring i KrF sitt sentralstyre og stortingsgruppe, skriver Klassekampen.

Grøvan, som selv ønsket at partiet skulle gå en «tredje vei», altså å bli værende i opposisjon, sier tidligere KrF-leder Knut Arild Hareides konklusjon om å gå til venstresiden kom overraskende på ham.

«Prosessen har tydeligvis gått andre steder enn i de formelle organene», sier Grøvan, som på det tidspunktet var partiets parlamentariske nestleder.

Partiet manglet en plan for hvordan det skulle velges delegater til landsmøtet som skulle avgjøre retningsvalget, sier han. Han sier også at tidspunktet for det ekstraordinære landsmøtet ble fattet i hui og hast.

Knut Arild Hareide hadde torsdag ikke anledning til å kommentere saken overfor Aftenposten og Klassekampen.

Annonse

Bollestad besvimte på badet

Nestleder Olaug Bollestad i KrF sier i den kommende boka at partiets dramatiske retningskamp i fjor høst gikk på helsen løs – og at hun svimte av på badet, skriver Vårt Land.

– Det som skjedde i Rogaland, er det tyngste jeg har opplevd i politikken. Jeg var søvnløs i tre netter som følge av dette. Belastningen ble så stor at jeg svimte av på badet, sier nestleder Olaug Bollestad i KrF.

I Rogaland gjorde Bollestads side i striden nærmest rent bord, og 15 av 16 utsendinger til skjebnelands­møtet var blå. Fra første stund kom påstandene om at dette avgjorde retningsstriden i KrF.

Mange mente hun var for sen med å advare sine lokale partifeller mot å sende en ikke-representativ delegasjon til det ekstraordinære landsmøtet og formidle advarselen fra en epost.

I boka kritiserer Simonnes tidligere partileder Knut Arild Hareide og andre KrF-toppers evne til å forstå egen grasrot. Boka lanseres fredag.

(©NTB)

(©NTB)