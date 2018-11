Grønt lys i Frps landsstyre for sonderinger med KrF

– Jeg har fått en klar marsjordre om å gå i gang og sondere, sa Frp-leder Siv Jensen, som sammen med nestleder Sylvi Listhaug og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi møtte pressen da landsstyremøtet var ferdig like etter klokka 15 fredag. De tre er utpekt til å lede sonderingene på vegne av Frp.

Men det er betydelig uro og skepsis i partiet til en firepartiregjering, innrømmer Jensen. Forholdet mellom Frp og KrF nådde tidligere denne uka frysepunktet etter at KrF tirsdag i Stortinget nullet ut Frps taxfree-seier fra 2014.

– Det er mange i Fremskrittspartiet som synes det har vært ubehagelig med karakteristikkene og merkelappene som har vært satt på våre folkevalgte, partimedlemmer og velgere i lang tid, konstaterer hun.

– Til tross for dette mener landsstyret at gitt at vi får betydelige gjennomslag på våre kjernesaker, så er det bedre å bidra til at landet får en flertallsregjering, sier Jensen.

Advarer KrF

Men Frp kommer samtidig med en tydelig advarsel til KrF om å unngå flere «taxfree-finter» i Stortinget.

– Parallelt med sonderingen er landsstyret opptatt av at vi må unngå flere slike kritiske situasjoner. Vi må etablere noen retningslinjer for hvordan vi skal forholde oss til og behandle saker som nå ligger i Stortinget, sier Limi.

Blant sakene der Frp krever gjennomslag, er innvandring, bilisme og veibygging.

– Vi skal passe på at bilen har gode kår i Norge, sier Listhaug.

– Ikke for enhver pris

Flere i Frps stortingsgruppe, blant dem Christian Tybring-Gjedde, har åpnet for å avvikle hele regjeringsprosjektet etter at KrF har bedrevet det han mener er uredelig spill.

NTB snakket tidligere fredag med flere fylkesledere i Frp om hva de tenker om dette. Fylkesleder Frode Gaasland Hestnes i Vestfold og Telemark Frp støtter delvis Tybring-Gjeddes syn.

– Vi går ikke inn i regjering for enhver pris, slår Hestnes fast. Men hvor smertegrensen går, er vanskelig å si før resultatet av eventuelle regjeringsforhandlinger er klart, understreker han.

– Vet hvor grensa går

Frank Sve i Møre og Romsdal Frp mener derimot at det foreløpig ikke er noen grunn til å trekke seg fra regjeringssamarbeidet.

– Men vi er jo i regjering for å få gjennomslag for vår politikk. Det bør KrF etter hvert begynne å skjønne, sier han.

Siv Jensen vil foreløpig ikke si et ord om partiets smertegrense.

– Men i partiet vet vi veldig godt hvor den går, slår hun fast.

Eventuelle regjeringsforhandlinger vil ikke komme i gang før over nyttår. Akkurat når det vil skje, avhenger av hvor lang tid sonderingene tar, og hvor lang tid det vil ta å forankre beslutningene i de enkelte partiene.

Kilder i Frp viser også til at de brukte en drøy måned på innledende sonderinger før regjeringsforhandlingene med Venstre startet.

