Greenpeace-aktivister bortvist fra Arendal etter Vedum-stunt

Aktivistene forsøkte å ta seg fram til partileder Trygve Slagsvold Vedum under Senterpartiets arrangement i forbindelse med Arendalsuka.

– Vi ville gi en beskjed til Vedum om at han må ta klimakrisen på alvor. Han snakker mye om hvordan klimaavgiftene vil ramme de som bor i distriktene og på bygda. Men lite om hvordan klimakrisen vil ramme dem som bor i distriktene, sier Halvard Raavand i Greenpeace til NTB.

– Jeg synes det er et svik av Sp og Vedum at de ikke tar tak i dette og sørger for en politikk som kutter utslipp slik at fiskere og bønder ikke mister livsgrunnlaget, legger han til.

Annonse

Aktivistene forsøkte å gi Vedum FNs siste klimarapport, men ble stanset.

– Politiet reagerte hardt og vil bortvise oss fra sentrum i 48 timer. Jeg synes det er uhørt at vi blir bortvist, sier Raavand.

Politiet i Agder bekrefter overfor NTB at fire personer ble bortvist fra sentrum.

– Jeg kjenner ikke detaljene i stuntet, men det ble tatt tak i umiddelbart av politiet på stedet. Så ble det gjort en taktisk vurdering av at de fikk bli under talen, men etter talen ble de bortvist fra sentrum, sier Knut Odde, oppdragsleder med ansvar for Arendalsuka i Agder-politiet.