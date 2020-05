Grandes etterfølger velges i slutten av september

Venstres sentralstyre fastsatte mandag kveld dato for landsmøtet, som skal holdes 26. og 27. september.

– Vi planlegger for et fysisk møte og tar høyde for et digitalt landsmøte dersom smittesituasjonen tilsier det, sier Venstres generalsekretær Marit H. Meyer.

Grande kunngjorde i mars sin avgang både som partileder og kunnskapsminister.

– Jeg merker at det gror godt etter meg og det er mange kandidater, sa hun til TV 2 i forrige uke.

Koronastopp

Landsmøtet i 2020 skulle etter planen vært avholdt 17.–19. april, men måtte naturlig nok utsettes på grunn av koronapandemien.

– I planleggingen av landsmøtet tar vi grundig hensyn til helsemyndighetenes tiltak og råd for smittevern. Venstres landsmøte har 188 delegater, noe som betyr at møtet kan avholdes med en begrensning på forsamlinger på 200, opplyser Meyer.

Rotevatn, Raja, Melby og Nybø

Valgkomiteen innstilte 5. mars på Sveinung Rotevatn og Abid Raja som nestledere.

Flere fylkesledere i partiet mener kunnskapsminister Guri Melby og næringsminister Iselin Nybø har styrket sine muligheter for å ta over for Grande.

– Jeg stiller meg til disposisjon slik at partiet kan bruke meg til det de ønsker å bruke meg til, sier Nybø til TV 2, mens Melby ikke har ønsket å kommentere saken.

