Grande vil snu motvind til medvind

– Vi må være et lag som står sammen, og som er villig til å ta en kamp, slo Venstre-leder Trine Skei Grande fast da partiet samlet seg til landskonferanse på Fornebu lørdag.

Til tonene av «We Are Family» og med et hjerteinnpakket «Vi» som bakteppe inntok Grande scenen, med et tydelig budskap om en samling i bunn og samhold i partiet.

– Vi må bli et bedre parti, i alle ledd. Snuoperasjonen vi må gjøre nå, er en stor jobb. Ingen kan gjøre dette alene, sa partilederen.

Rekordmange delegater

355 delegater hadde presset seg sammen i salen på Fornebu. Aldri før har så mange deltatt på en landskonferanse i Venstre.

Samtidig viser nye tall et parti i full oppløsning: Over 100 lokallag har mistet minst halvparten av medlemmene siden 2015, skriver Nationen. Siden 2015 har Venstre mistet vel 2.300 medlemmer og har nå omtrent 5.700.

Etter en tøff høst og et skuffende lokalvalg, der Venstre endte med 3,9 prosent, har kravet om fornying vokst seg sterkt i partiet. Jakten på Venstres nye ledelse har startet, og totalt er det foreslått 360 personer til de 27 vervene som skal bekles. Venstre velger nytt lederskap på landsmøtet i april neste år.

Fornying var også et sterkt underliggende budskap i talen til Grande – som selv ønsker å fortsette som partileder.

– Det er noen verdier vi må finne tilbake til, de sosiale verdiene og det store hjertet. Så må vi utvikle ny politikk for å møte de nye utfordringene samfunnet står overfor. Og til slutt vil jeg ha flere unge med i politikken, sier Grande til NTB.

Tapt synlighet

Hun erkjenner at Venstre særlig har tapt synlighet i flere sosiale spørsmål.

– Vi har ikke vært flinke nok til å løfte de sakene, sier hun.

– Du har vært partileder siden 2010. Hvor riktig er det at du skal lede en fornyelse av partiet?

– Dette har jo skjedd etter at vi gikk inn i regjering og fått et annet fokus på kunnskap, kultur og miljø. Nå må vi breie ut bildet av hva Venstre er, sier Grande.

Hun understreker at dette krever mye fra ledelsen i partiet.

– Vi må bli tydeligere i ledelsen slik at alle skjønner hva vi vil og hvorfor vi vil det. Vi skal samarbeide mer, lytte mer og være mer inkluderende, understreket hun overfor partifellene på Fornebu.

Flere lokallag, blant annet Bergen samt Unge Venstre, har tatt til orde for å bytte ut Grande som partileder.

Radikal oljepolitikk

I talen tok hun blant annet til orde for en ny arbeidslivspolitikk med større fokus på rettighetene til arbeidstakere, og ikke minst en radikal omlegging av oljepolitikken.

– Det må bli slutt på den tida der vi leter etter mer olje, sa Grande i talen.

Til våren skal klima- og miljøminister og Venstre-nestleder Ola Elvestuen legge fram både en plan for hvordan Norge skal nå klimakuttmålene og en plan for Barentshavet. Venstre vil blant annet flytte iskanten sørover.

Venstres landsstyre vedtok lørdag en uttalelse om at olje må bli liggende i bakken og at det skal gis varig vern til Barentshavet mot oljeboring.

Men allerede fredag var Frps Terje Søviknes ute og sa at dette kan Venstre «bare glemme».

