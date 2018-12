Grande om abort: Uaktuelt å svekke kvinner rettigheter

I en tale til Venstres landsstyre lørdag fremholdt Grande at det er uaktuelt for hennes parti å være med på noe som svekker kvinners rettigheter.

– I abortspørsmålet vil aldri Venstre være med på noe som svekker kvinners rettigheter, sa hun.

– Abort er en vanskelig sak. Det har det alltid vært mellom oss og KrF. For oss er kvinners valgfrihet grunnleggende. Dette tror jeg blir en krevende prosess, utdyper hun overfor NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) åpnet under KrFs veivalgsprosess i høst for å forhandle om deler av abortloven, noe som ble tatt godt imot i KrF. Men både i Frp, Venstre og i Høyre er det stor motstand mot å endre loven. Venstres landsstyre behandler i helgen et forslag fra Oslo Venstre om å si nei til endringer i abortloven.

Regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sitter nå i sonderinger med KrF om en mulig regjeringsutvidelse. Forhandlinger er ventet over nyttår.