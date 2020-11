Fredag 6. november lanseres boken «Oppreist» av tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande.

Grande har vært partileder i over ti år, stortingsrepresentant siden 2001, kulturminister og kunnskaps- og integreringsminister.

Boken tar for seg seire og nederlag, maktkamper og det politiske spillet som førte til hennes avgang.

I kapittelet «Det vanskelige valget» forteller Grande om prioriteringene før Venstre skulle i forhandlinger med Høyre og Frp, og om sonderingsmøtene mellom regjeringspartiene i statsministerboligen i Parkveien.

Grande forteller blant annet om en tipunktliste med de viktigste kravene til Venstre innen miljø, utdanning, innvandring og rovdyr «for å røyke ut nøyaktig hvor langt Høyre og Frp var villige til å gå for å få oss med».

Pelsdyrforbudet: – En ekstra test

Videre forteller hun at kravet om å avvikle hele pelsdyrnæringen ble lagt til kravlisten som «en ekstra test».

«Naturmangfoldloven skulle ligge fast, og som en ekstra test på hvor stor vilje som lå hos de andre for å finne en løsning, la vi til at vi ville avvikle pelsdyrnæringa. Det var viktig for Unge Venstre og viktig for mange i Venstre som setter dyrevelferd høyt. Det var ingenting som tydet på at verken Høyre eller Frp var villige til å vurdere forbud. Vi gikk med vilje lenger enn vi trodde Siv og Erna kom til å strekke seg», forteller hun i boken.

Kvelden før Venstres landsstyremøte fikk Grande tilbakemelding fra Erna Solberg og Siv Jensen.

«Alt som stod på lista, var ting de «trodde det gikk an å bli enig om». I denne fasen av forhandlingene var det en slags kode for at vi kom til å få gjennomslag. Det var langt mer enn jeg hadde turt å håpe på», forteller hun videre.

Som kjent fikk Venstre i regjeringsforhandlingene, først på Jeløya i 2018 og så på Granavolden i fjor, gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringen innen 2025.

Fryktet lekkasjer

Grande forteller videre om omfattende lekkasjer til pressen under landsstyremøtet, som fant sted på Stortinget.

«Jeg skulle ha gjerne sagt at jeg trodde vi kom til å få gjennomslag for det vanskelige valget å avvikle pelsdyrnæringa, men det kunne jeg ikke fordi jeg visste at det kom til å lekke ut. Om det skjedde, ville saken ha vært tapt (...)», forteller Grande.

I boken trekker hun fram vern av Lofoten og forbud mot pelsdyravl som de store gjennomslagene til Venstre i Jeløya-plattformen.

Pollestad: – Skrekkelig

Leder i næringskomiteen og stortingsrepresentant for Senterpartiet, Geir Pollestad, reagerer kraftig på at Grande nå forteller at pelsdyrforbudet var en test fra Venstre i forhandlingene under Jeløya-plattformen.

– Å bruke forbudet som en test er en skrekkelig måte å behandle folk og seriøse næringsdrivende familier i Norge på. Det overrasker meg ikke. Jeg hadde ganske lave forventninger til hva Venstre kunne gjøre med livet til folk på bygda, men dette er et lavmål, sier Pollestad.

– Det som er mest alvorlig er at Høyre og FrP ga en enstemmig seier til Venstre som de ikke trengte å gjøre. Det ville etter all sannsynlighet blitt en regjering med Høyre, FrP og Venstre uten pelsdyrforbudet. Denne boken bekrefter nå at Venstre la inn pelsdyrforbudet som en bonusgevinst som de skulle se om de kunne få, sier Pollestad.

Han mener imidlertid at det ikke er Venstre som vil bli stående som ansvarlige for næringsforbudet.

– Når historien skal skrives vil det være Erna og Siv som må ta hovedansvaret for dette, sier han, og legger til:

– Det har vært et problem med prektige FrP- og Høyre-folk som har latet som de ikke har hatt dette ansvaret, selv om pelsdyrforbudet har blitt enstemmig vedtatt. De tårene som har kommet fra enkelte i disse partiene under denne sakens behandling, har vært krokodilletårer. Hvis de hadde vist handlekraft, hadde de kunnet stoppet pelsdyrforbudet, sier Pollestad.

– Mildt sagt sjokkert

Internasjonal leder i Senterungdommen, Jesper Nohr, er selv oppvokst på pelsdyrgård i Trysil.

– Jeg blir lei meg og forbanna av å høre at 200 familier er blitt brukt som et kort i regjeringsforhandlinger og for å teste vannet i forhandlingene, sier Nohr.

– Jeg er mildt sagt sjokkert. Dette fremstår nå ikke som at det var et absolutt krav fra Venstre, men heller for å teste ut hvor langt de andre partiene var villig til å strekke seg i forhandlingene. Det er uspiselig fra Venstre at de skulle bruke pelsdyrnæringa som en test, og jeg er fortsatt dypt skuffet over at Høyre og FrP kunne gå med på et sånt krav, sier Nohr.

Familien la ned pelsdyrdriften i 2009. Årsaken var blant annet massiv hets og trusler som følge av at de drev med pelsdyr, ifølge Nohr.

– Faren min måtte gå vakter på nettene for at han var redd for hærverk på gården. Nedleggelsen var utrolig trist, da vi hadde drevet avlsarbeid siden besteforeldrene mine startet med pelsdyr i 1965. Jeg har fått mye hets selv opp gjennom, men har alltid vært stolt av at jeg kommer fra en gård med pelsdyrhold, sier Nohr.

– Derfor er det ufattelig trist at 200 familier har fått livet sitt endret totalt. Det er fortsatt ikke kommet noen ordentlig erstatningsordning på bordet fra regjeringa, og det er rett og slett altfor dårlig når man har gått så langt som å innføre et næringsforbud.