Grande har ingen planer om å kaste kortene

Debatten om hvorvidt partiledelsen bør skiftes ut, har blusset opp etter det skuffende valgresultatet på 3,9 prosent. Flere Venstre-politikere har allerede flagget offentlig at de ønsker en diskusjon om partiledelsen.

– Jeg skjønner godt at lokallagsledere blir frustrert, og at det ikke ble slik som man trodde, og at det er mitt ansvar. Det får en partileder tåle etter et valg, at noen synes man gjør en for dårlig jobb, sa Grande.

– Min jobb er å stake ut kursen videre, om hvordan Venstre skal klare å fornye seg, påpeker Grande.

Har stor støtte

Hun insisterte på at hun hadde stor støtte i partiet.

– En partileder som ikke har følelse med partiet sitt, er ille ute. En partileder snakker med folk i partiet, sier Grande.

Valgkomiteen i partiet hadde et møte torsdag ettermiddag. Valgkomiteen har satt frist til 15. oktober for å sende inn forslag til kandidater. Grande, som har vært leder siden 2010, må innen den tid svare på om hun vil stille til gjenvalg. Det samme gjelder nestlederne Ola Elvestuen, som har sittet i elleve år, og Terje Breivik, som har vært nestleder siden 2012.

Ingen popularitetskonkurranse

En undersøkelse gjennomført av Norstat, viser at Venstres parlamentariske nestleder, Abid Raja, er mer enn dobbelt så populær som Grande, med en oppslutning på 44 prosent. Grande likes av 20 prosent av de spurte, skriver Aftenposten fredag.

– Det å være partileder er ikke alltid en popularitetsmåling. Når et parti skal sette sammen et team, må vi sette sammen et team med ulike styrker og forskjellige profiler. Tillit og popularitet er ikke alltid det samme, sier Grande.

