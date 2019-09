Grande håper Jensen slutter å bruke ordet «snikislamisering»

– Vi har alltid vært venner, vi, sa Jensen til NTB før åpningen av det spektakulære museumsbygget The Twist på Kistefos onsdag ettermiddag.

Det bekreftet en smilende Grande, som ankom åpningen omtrent samtidig med finansministeren.

De siste utspillene fra Venstres parlamentariske nestleder Abid Raja mot Fremskrittspartiets retorikk, og reaksjonene de har skapt i Frp, har satt regjeringssamarbeidet på en ny prøve. Tirsdag dro Venstre-lederen hjem fra Island for å roe situasjonen.

Grande med forutsetning

Grande forteller at hun i løpet av dagen blant annet snakket med Venstres sentralstyre. Nå håper hun at diskusjonen er over, og at Frp har lært noe.

– Jeg tror de skjønner hvilke følelser begrepsbruken rører opp i folk. Så håper jeg vi har lært av hverandre at vi ikke kan holde på slik fremover.

– Forventer du at Siv Jensen nå slutter å bruke ordet snikislamisering?

– Jeg håper det. Jeg forutsetter egentlig det, og jeg håper alle parter i regjering har lært noe av denne prosessen, svarer Grande på NTBs spørsmål.

– Vil ikke bruke mer tid på Raja

Kulturministeren deltok sammen med finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) under åpningen av museumsbygget The Twist.

Det så ut til å være god stemning mellom de tre partilederne, som de siste dagene har deltatt i en offentlig ordkrig om partienes retorikk.

De både smilte og lo og tok seg tid til å ta selfies og bilder av hverandre.

Tar avstand fra hets

Siv Jensen sier hun ikke vil bruke noe mer tid på å kommentere Raja, men heller bruke tiden på politikk og å få gjennomslag i regjeringen. Hun tar imidlertid avstand fra hetsen han har fått.

– Det syns jeg ingenting om. Jeg syns folk må tenke seg litt om med tanke på hva de skriver, sier Jensen.

Solberg ville ikke svare på spørsmål om konflikten på vei inn til museumsåpningen.

Tidligere onsdag avviste statsministeren at hun ville ta noen konkrete grep for å roe gemyttene. Nå vil hun konsentrere seg om de politiske sakene.

– Jeg regner med at ikke alle syns helgens diskusjoner har vært til gunst for noen i regjeringen. Derfor synes jeg det er viktig at vi jobber med sakene vi har på dagsordenen, sa hun.

Går tilbake på begrepsbruk

Raja returnerte tidligere på dagen fra en reise til Etiopia og Malawi med Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

I møte med pressen på Gardermoen sa Venstre-profilen at han burde brukt begrepet «fremmedgjørende retorikk» i stedet for «brun propaganda» da han kritiserte Frp-utspill.

– Det var overhodet ikke i mine tanker at det begrepet skulle knyttes opp mot nazismen. Det var ikke min intensjon. Det falt meg ikke inn i det hele tatt, sa han.

Raja avviser at han prøver å posisjonere seg for å utfordre Trine Skei Grande om vervet som Venstre-leder.

– Jeg har sagt til henne med all tydelighet at dersom du ønsker å fortsette, skal jeg støtte det fullt ut, jeg skal stille meg bak deg. Vi kan gjenreise dette partiet, sa han.

Trusler

Etter Rajas utspill er han blitt utsatt for hets og nedsettende karakteristikker i nettstedet Resetts kommentarfelt på Facebook.

Blant annet rettes det en grov trussel mot politikeren, som Venstre-ledelsen har oversendt til PST, ifølge Vårt Land.

De hetsende kommentarene kom som en reaksjon på en artikkel Resett-sjef Helge Lurås skrev om Raja, ifølge Dagbladet. Tittelen på saken var «Abid Raja er en frekk, populistisk pakistaner – hans fiendtlighet mot det norske er farlig».

«Det er noen som fortjener ei kule midt i panna fra så nært hold at hele den hårløse brystkassa blir dekket av kruttslam», het det blant annet i kommentarfeltet.

Kommentaren ble i ettertid slettet.