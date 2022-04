Gram og Gjelsvik med Støre på Slottsplassen

Etter et kort ekstraordinært statsråd på Slottet kom Gram og Gjelsvik gående ut på Slottsplassen sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Midt i påskeferien hadde det samlet seg en stor mengde mennesker på Slottsplassen – noen av dem turister, andre klare til å ta imot de utnevnte, som vinket til de oppmøtte og mottok blomster før de forlot stedet.

Odd Roger Enoksen (Sp) gikk av som forsvarsminister etter at det i helgen ble avslørt at han har hatt et forhold til en kvinne i slutten av tenårene da han selv var rundt 50 år.

Rokade

Enoksen erstattes altså av partifelle Gram, som siden i høst har vært kommunal- og distriktsminister. Gram har før dette bakgrunn som ordfører i Steinkjer, styreleder i KS, vararepresentant til Stortinget og statssekretær i Finansdepartementet.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) fyller plassen som kommunal- og distriktsminister etter Gram. Han har inntil nå vært finanspolitisk talsperson i Senterpartiet.

Støre fornøyd

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa mandag kveld til NTB at regjeringen var kommet fram til en god løsning etter at Enoksen varslet at han går av.

– Jeg kan si at vi er kommet fram til en veldig god løsning som jeg er tilfreds med, sa Støre.

Han ga uttrykk for at det er viktig at statsministeren, forsvarsministeren og utenriksministeren er helt samstemte når situasjonen i verden er så alvorlig som nå.

Enoksen er den andre statsråden som går av etter at regjeringen tiltrådte i fjor høst. I begynnelsen av mars gikk Hadia Tajik av som arbeids- og sosialminister etter avsløringer om hennes pendlerboliger.

Tajik ble erstattet av Marte Mjøs Persen (Ap), som inntil da var olje- og energiminister, mens Terje Lien Aasland (Ap) tok over som olje- og energiminister.