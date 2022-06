Gjelsvik nekter å bøye av i Kristiansand-striden tross refs fra storbyledere

Storbynettverket i KS, som består av de øverste politiske lederne i storbyene, kom fredag med en uttalelse som rettet sterk kritikk mot regjeringens prosess i saken. Regjeringen anklages for å overkjøre lokaldemokratiet.

Kommunalminister Gjelsvik sier at regjeringen står fast på sitt syn.

– Ja, definitivt. Den overkjøringen av lokaldemokratiet som har skjedd i prosessen, er at Søgne og Songdalen ble slått sammen med Kristiansand kommune med tvang av partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF på Stortinget, sier Gjelsvik til NTB.

– Det at KS sitt storbynettverk, som er ledet av Kristiansands ordfører, uttaler seg som de gjør, har jeg full respekt for, sier kommunalministeren.

Han står fast på at det er folket i de gamle kommunene Søgne og Songdalen som må høres. En folkeavstemning i hele nye Kristiansand kommune, som bystyret trolig ønsker hvis de må holde folkeavstemning i det hele tatt, er ikke godt nok, mener Gjelsvik.

– Det er flertallet i Søgne som avgjør i Søgne. Og flertallet i Songdalen som avgjør i Songdalen, sier Gjelsvik.

Ønsker dialog med Kristiansand

Kommunalministeren skal sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møte Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland mandag. Saken har vekket sterke reaksjoner i Arbeiderpartiet. Sju Ap-topper var med på uttalelsen fredag der regjeringen får hard kritikk.

– Vi ønsker å ha en god dialog med Kristiansand kommune i prosessen for å sikre en best mulig oppslutning og legitimitet, og for at innbyggerne skal bli hørt på best mulig måte. Det er vårt hovedfokus og vårt mål, sier Gjelsvik.

Han sier at også Kristiansand-politikere tidligere har tatt til orde for at folket i de gamle kommunene må bli hørt. Bystyret i Kristiansand vedtok imidlertid å stanse prosessen og si nei til kommuneoppsplitting.

– Jeg registrerer at kommunen sier de ønsker folkeavstemning i hele kommunen, og det har de selvsagt full mulighet til å gjøre. Men for regjeringen er det viktig at folk i Søgne og Songdalen får sagt sin mening. Vi vil lytte til det som er flertallet der uansett hva det måtte gi av resultat, sier Gjelsvik.

– Bystyret vil også ha anledning til å uttale seg i etterkant av en høring av innbyggerne, sier kommunalministeren.

Hvis bystyret og regjeringen da er enige om utfallet, blir det en lett sak. Hvis det er uenighet, vil saken bli sendt til Stortinget, sier Gjelsvik.

Kan holde egen avstemning

Kommunalministeren vil ikke svare direkte på hva regjeringen gjør hvis Kristiansand kommune kun vil holde folkeavstemning i hele storkommunen. I mediene er det blitt vist til at regjeringen kan holde en egen folkeavstemning, eller gjennomføre innbyggerundersøkelse på annet vis.

– Det er blitt skissert noen alternativer for det, men jeg mener at vi som nå er sentrale i prosessen, må prøve i fellesskap å finne en god løsning som fungerer på best mulig måte. Vi mener den beste måten å gjøre det på er en folkeavstemning i Søgne og Songdalen i valget neste år, sier Gjelsvik.

KS viste fredag til Grunnlovens prinsipp om lokalt selvstyre. Gjelsvik sier regjeringen har juridisk rett til å ta eget initiativ i saken etter inndelingsloven.

– Jeg ser at det blir trukket fram jurister i debatten, men det er viktig at en politisk forsøker å sette seg ned og blir enige om en prosess som gjør at innbyggerne blir hørt på best mulig måte. Det er vårt klare ønske og mål, sier Gjelsvik.

