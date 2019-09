Giske: – En dramatisk dag for Ap

– Jeg håper virkelig at Tore Sandvik og den alliansen som har styrt Trøndelag nå i mange år, kan få fortsette, men det er en dag med blandede følelser, sier Giske til Adresseavisen , med henvisning til partiets fylkesordfører i Trøndelag.

Ap beholder trolig makten i Trondheim, selv om partiet gjør et katastrofalt dårlig valg og går tilbake 17 prosentpoeng, ifølge de opptelte forhåndsstemmene.

Giske sier at han er veldig glad for at Rita Ottervik drar inn en historisk seier med sin femte valgseier på rad.

Annonse

– Samtidig føler jeg veldig med de ordførerkandidatene og tillitsvalgte rundt om i landet som nå opplever at den nasjonale trenden gjør at deres innsats nok ikke fører til makt i kommunene deres, sier han.

Han betegner valgdagen som en dramatisk dag for Arbeiderpartiet.

– Det er et alvorlig resultat etter seks år i opposisjon mot en regjering med Høyre og Frp. Vi må gå nøye gjennom det for å se hva vi kan gjøre med det, sier Giske.

(©NTB)