20. februar kl. 20:00 avholdte styret i Trondheim Ap et møte hvor innspill til nytt fylkesstyre var hovedtema.

19. februar ble møteinnkallelsen sendt ut. Styremøtet var et telefonmøte, og en person som deltok forteller at Giske var med gjennom hele diskusjonen om nytt fylkesstyre.

Flere styremedlemmer skal ha vegret seg for å gå imot Giske-innstillingen fordi han selv var med på telefonkonferansen.

Sent på kvelden 20. februar sendte styreleder Hanne Bjørnbet en e-post til resten av styret, hvor det ble bekreftet at Giske var innstilt.

«Her er vedtaket i tråd med det vi ble enige om: Trondheim AP går inn for Trond Giske som leder i Trøndelag Ap, dersom det er støtte for det».

Et av styremedlemmene sier til Nationen at Giskes deltagelse satte en stopper for en åpen debatt om innstillingen.

– Det var svært vanskelig å ta opp direkte at man hadde betenkninger. Man merket at det var et kjør for å bli ferdig med prosessen. Skeptikere fikk ikke tid til å tenke seg om, og det virket som at avgjørelsen var tatt på forhånd.

Ingen intern prosess

Nationen kjenner også til at det ikke var noen prosess på innstillingen i forkant. Lokallagene og medlemmene i Trondheim Ap ble ikke bedt om å komme med innspill til innstillingen.

Flere styremedlemmer reagerte på at Giske deltok, og under en privat samtale uka etter ble det omtalt som «vanvittig» at han var til stede på møtet.

Vervet som stortingsrepresentant gir Giske en formell plass i styret i Trondheim Arbeiderparti, men ikke alle styremedlemmer mener det var ryddig at han deltok.

Noen av styremedlemmene skal ha ment at prosessen gikk raskt for seg, med liten tid til motstridende meninger.

To trakk støtten

Kort tid etter innstillingen begynte styret å jobbe med programprosessen, som skal utforme ny politikk. Da var man tilbake til en normal prosess, med høringsrunde og innspill fra alle lokallag. Noe man ikke gjorde for Giske-innstillingen.

Andre i styret skal ha ønsket en lengre prosess før innstillingen, og at man kom med en generell innstilling, uten navn, til ledervervet.

Under møtet var det en innspillsrunde hvor alle styremedlemmene kom med sine tanker om innspillingen. Enkelte skal ha vært bastante på at Trondheim Ap skal ha lederen, og at det skal være Trond Giske. Andre uttrykte et ønske om en mer generell innstilling.

Kun Giskes navn ble drøftet i lederdiskusjonen, og Giske skal ikke ha sagt noe under innspillsrunden.

Sara Shafighi og Ferhat Güven ble også spilt inn til fylkesstyret etter styremøtet 20. februar.

Etter møtet var det to styremedlemmer som trakk støtten til innstillingen, men det var etter at den enstemmige innstillingen ble en mediesak.

Nationen har også snakket med et medlem utenfor styret i Trondheim Ap som forteller å ha hørt om Giskes deltagelse på styremøtet 20. februar.

Viser til tidligere utsagn

Det har ikke lykkes Nationen å komme i kontakt med Trond Giske, men styreleder Bjørnbet sier hun viser til kommentarer hun gav Adresseavisen i februar. Da sa hun følgende:

– To personer ga beskjed etter styremøtet om at de ønsket å være avholdende, at de ikke ønsket at vi skulle ta stilling nå. Det fremkom ikke tydelig under møtet. Det er jo litt vanskelig å stemme «avholdende» i et telefonstyremøte, men det har vi nå sørget for at blir rett i protokollen, sier Bjørnbet til avisen.